بولندا تخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم بثنائية في شباك السويد

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - منتخب بولندا

خطف منتخب بولندا بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على السويد بهدفين دون مقابل.

ولعب منتخب بولندا أمام السويد في نهائي ملحق أوروبا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونجحت بولندا في تسجيل هدفين في الشوط الثاني ليصعد المنتخب البولندي إلى المونديال للمرة التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي.

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وشهد الشوط الأول تفوق نسبي من المنتخب السويدي الذي سيطر على الكرة أكثر من بولندا وسدد على المرمى في ثلاث مناسبات.

أما الشوط الثاني فسيطر منتخب السويد على الكرة بشكل كبير بعد التقدم المبكر لفريق بولندا.

وتقدمت بولندا في الدقيقة 49 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء.

وسدد ليفاندوفسكي ركلة الجزاء على يسار حارس مرمى السويد ليفتتح التسجيل لمنتخب بولندا.

ورغم محاولات السويد لتسجيل التعادل، خطفت بولندا الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق بيوتر زيلينسكي.

وكان منتخب بولندا قد تأهل إلى المرحلة النهائية بعد إقصاء روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

أما منتخب السويد فتأهل بعد الفوز على التشيك بهدف دون مقابل في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

وكان منتخب بولندا قد صعد للنسخة الماضية والتي أقيمت في روسيا 2018 وتذيل ترتيب مجموعته التي ضمت منتخبات كولومبيا واليابان والسنغال.

أما منتخب السويد ففشل في التأهل للمرة الثالثة عشر في تاريخه وكان قد شارك في النسخة الماضية.

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