المرة الرابعة في التاريخ.. غانا تخطف بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 من نيجيريا

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 21:16

كتب : FilGoal

منتخب غانا

خطف منتخب غانا بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 من نيجيريا بفرض التعادل بنتيجة 1-1 في إياب الملحق الإفريقي المؤهل للمونديال.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في غانا بالتعادل السلبي، ليحسم النجوم السوداء بطاقة التأهل بفضل القاعدة خارج القواعد.

المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في أبوجا بنيجيريا عرفت التعادل وبطاقة عبور غانا وأول المتأهلين من القارة السمراء للمونديال العربي.

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منتخب غانا تقدم مبكرا في الدقيقة العاشرة عن طريق توماس بارتي.

وفي الدقيقة 22 عدّل ويليام تروست إيكونج النتيجة من علامة الجزاء للنسور الخضر.

وفي الدقيقة 34 ألغت تقنية الفيديو هدفا بداعي التسلل لأصحاب الأرض سجله فيكتور أوسيمين.

الشوط الثاني من اللقاء شهد 9 فرص من منتخب نيجيريا لكن دون أن تهدد مرمى جوجو والكوت.

لتحصد غانا بطاقة التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخها بعدما تأهلت من قبل في 2006 و2010 و2014.

يذكر أن منتخب غانا تأهل من قبل إلى ربع نهائي كأس العالم في 2010 كأفضل إنجاز إفريقي وخسر بطاقة التأهل للمربع الذهبي أمام أوروجواي بركلات الترجيح.

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