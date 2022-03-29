تشكيل تصفيات كأس العالم – معلول والجزيري يقودان تونس ضد مالي
الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 21:15
كتب : FilGoal
دفع جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس بعلي معلول وسيف الدين الجزيري في التشكيل الأساسي لنسور قرطاج ضد مالي.
ويستضيف منتخب تونس منافسه مالي في ملعب رادس في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وكان منتخب تونس فاز في الذهاب بهدف دون رد.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: بشير بن سعيد
في الدفاع: علي معلول- منتصر الطالبي- نادر غاندري- محمد دراجير
في الوسط: غيلان الشعلالي- محمد علي بن رمضان- عيسى لعيدوني
في الهجوم: نعيم سليتي- سيف الدين الجزيري- يوسف لمساكني
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