تشكيل تصفيات كأس العالم – معلول والجزيري يقودان تونس ضد مالي

دفع جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس بعلي معلول وسيف الدين الجزيري في التشكيل الأساسي لنسور قرطاج ضد مالي.

ويستضيف منتخب تونس منافسه مالي في ملعب رادس في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان منتخب تونس فاز في الذهاب بهدف دون رد.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

في الدفاع: علي معلول- منتصر الطالبي- نادر غاندري- محمد دراجير

في الوسط: غيلان الشعلالي- محمد علي بن رمضان- عيسى لعيدوني

في الهجوم: نعيم سليتي- سيف الدين الجزيري- يوسف لمساكني