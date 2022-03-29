تشكيل تصفيات كأس العالم – ثلاثي ناري بقيادة محرز ضد الكاميرون

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر تشكيل فريقه المستدعى للقاء الكاميرون في ملعب مصطفى تشاكر مساء اليوم الثلاثاء.

ويستضيف منتخب الجزائر منافسه الكاميرون في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان منتخب الجزائر فاز في الكاميرون في ملعب جابوما بهدف دون رد.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي

في الدفاع: جمال بن العمري- حسين بن عيادة- عبد القادر بدران- يوسف عطال- عيسى ماندي

في الوسط: إسماعيل بن ناصر- راميز زروقي

في الهجو: يوسف بلايلي إسلام سليماني- رياض محرز