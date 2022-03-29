تصفيات كأس العالم - تشكيل المغرب.. تيسودالي يجاور الكعبي في الهجوم أمام الكونغو الديموقراطية

يبدأ طارق تيسودالي في هجوم منتخب المغرب وصاحب هدف التعادل أمام الكونغو الديموقراطية ذهابا في إياب الملحق الإفريقي المؤهل لـ كأس العالم 2022.

ويستضيف منتخب المغرب على مركب محمد الخامس ضيفه الكونغو الديموقراطية بعدما تعادلا ذهابا بهدف لكل فريق في كينشاسا.

وجاء تشكيل المغرب كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: رومان سايس – جواد اليميق – نايف أكراد

الوسط: آدم ماسينا – عز الدين أوناهي – سليم أملاح – سفيان أمرابط – أشرف حكيمي

الهجوم: طارق تيسودالي – أيوب الكعبي

ويحتاج منتخب المغرب للتعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما منتخب الكونغو فأصبح لزاما عليه الفوز في المغرب للتأهل أو التعادل بالنتيجة ذاتها للذهاب لوقت إضافي.