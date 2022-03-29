فرصتان خطيرتان من زيزو على مرمى ميندي

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو مع منتخب مصر أمام قطر

شارك أحمد سيد زيزو جناح منتخب مصر كبديل في الشوط الثاني وشكّل خطورة على مرمى إدوارد ميندي حارس السنغال.

ولعب زيزو كبديل في الدقيقة 70 بدلا من محمود حسن تريزيجيه في تدعيمات هجومية من كارلوس كيروش المدير الفني.

وفور نزول زيزو استقبل في الدقيقة 71 عرضية رائعة من محمد صلاح حولها برأسية قوية على يسار ميندي ولكن مرت بجوار القائم.

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وبعد أقل من خمس دقائق استقبل زيزو تمريرة رائعة في الدقيقة 76 وتوغل داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر لمنتخب مصر.

ونجح زيزو في المرور من جهة اليسار بمراوغة مدافعي السنغال وسدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وكان منتخب مصر قد استقبل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق بولاي ديا.

وفاز منتخب مصر في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

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