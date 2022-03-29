سبورت: برشلونة لن يحصل على أموال بيع جريزمان هذا الصيف

لن يضطر أتليتكو مدريد لتفعيل بند شراء أنطوان جريزمان اللاعب المعار من برشلونة للاحتفاظ بخدمات النجم الفرنسي للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "سبورت" أن جريزمان ضمن خطط أتليتكو مدريد بالفعل بعد انتقاله سابقا لبرشلونة لمدة ثلاث سنوات مقابل 120 مليون يورو.

وانتقل جريزمان إلى أتليتكو مدريد في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة عام مع خيار التجديد لعام إضافي، الأمر الذي يرغب روخيبلانكوس في تفعيله.

متى سيفعل أتليتكو مدريد عقد الشراء؟

أشار التقرير إلى أن أتليتكو مدريد يستعد لتفعيل شرط شراء جريزمان في الموسم المقبل مقابل 40 مليون يورو هذا الصيف.

ويكون البند ساريا في نهاية الموسم إذا خاض جريزمان 50% على الأقل من المباريات التي كان متاحا فيها، ويمتلك الفرنسي نسبة 66% حتى الآن.

وأنهت الصحيفة تقريرها بأن برشلونة لن يحصل على 40 مليون يورو هذا الصيف، لذلك لن يتمكنوا من استخدام هذه الأموال لجلب صفقات جديدة.

وشارك جريزمان مع أتليتكو مدريد خلال الموسم الحالي في 28 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

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