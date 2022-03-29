الاتحاد المصري يتقدم بشكوى لـ فيفا وكاف ضد ما بدر من جماهير السنغال

تقدم منتخب مصر بشكوى لكل من مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا) ضد ما بدر من جماهير منتخب السنغال.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السنغال في إياب الملحق الإفريقي المؤهل لـ كأس العالم 2022 على ملعب عبد الله واد.

وأعلن الاتحاد المصري عبر حسابه:

"تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل إنطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الاحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للإعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم ارفاقها مع الشكوي".

"مقذوفات" من الجماهير السنغالية لحظة نزول محمد الشناوي وأبو جبل ومحمد صبحي لعملية الإحماء لأرضية الملعب Via: @JoueursSNpic.twitter.com/I2HHwxQz9h — FilGoal (@FilGoal) March 29, 2022

ويحتاج منتخب مصر للتعادل بأي نتيجة أو الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل أمام السنغال.

وتفوق الفراعنة في لقاء الذهاب على استاد القاهرة بهدف دون مقابل.

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