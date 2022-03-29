تغييران اضطراريان.. خروج ربيعة وعمر جابر بسبب الإصابة في أول 36 دقيقة أمام السنغال

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

عمر جابر - مصر - السنغال

اضطر كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر إجراء تغييرين اضطراريين أمام السنغال في أول 36 دقيقة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السنغال في إياب الملحق الإفريقي المؤهل لـ كأس العالم 2022.

وخرج رامي ربيعة في الدقيقة 29 من عمر اللقاء بعد شكواه من إصابة عضلية عقب فرصة لمنتخب السنغال.

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وعوضه أيمن أشرف في دفاع منتخب مصر.

يذكر أن رامي ربيعة انضم لقائمة مصر عقب لقاء الإياب رفقة علي جبر، إثر غياب الثنائي محمد عبد المنعم ومحمود حمدي "الونش".

فيما لم يستطع عمر جابر للإصابة بعدما سقط للمرة الثالثة في المباراة ليخرج في الدقيقة 36 وعوضه إمام عاشور.

وسبق أن لعب إمام عاشور أساسيا أمام السنغال كظهير أيمن في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقدم منتخب السنغال مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق بولاي ديا من ركلة ثابتة لأصحاب الأرض، لتصبح النتيجة تعادل بين الفريقين في مجموع المباراتين.

وتفوق منتخب مصر ذهابا بهدف دون رد على استاد القاهرة.

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