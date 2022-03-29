"حبسوني بشكل غير قانوني" لاعبة برشلونة تكشف تعرضها لـ ممارسات تعسفية من النادي

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 18:13

كتب : دعاء نائل

جيوفانا كيروش

نددت جيوفانا كيروش لاعبة برشلونة المعارة إلى ليفانتي بالمعاملة السيئة التي تلقتها خلال فترتها داخل النادي الكتالوني.

وأرسلت كيروش رسالة إلى جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة عبر "تويتر" تكشف فيها تفاصيل تعرضها للممارسات تعسفية داخل النادي.

وكتبت جيوفانا: "لم يكن من السهل التحدث عن ذلك، لكن أظن أن هذا هو الوقت المناسب لقول ذلك".

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وأضافت "انضممت إلى برشلونة ب في عام 2020 عندما كنت 17 عاما، في البداية تلقيت معاملة جيدة من جانب الجميع لكن عندما تم استدعائي من جانب منتخب البرازيل وسافرت تغيرت المعاملة تماما".

وتابعت "الفريق الطبي بالنادي استدعاني وقالوا لي أني أعاني من أعراض فيروس كورونا ولابد أن أظل في المنزل وحبسوني بطريقة غير قانوينة وحرمت من الذهاب مع الفريق للمشاركة في مباراة في كأس إسبانيا".

واستمرت "وعندما تعافيت تماما من الأعراض انضممت إلى معسكر منتخب البرازيل في الولايات المتحدة، وعندما عدت تم استدعائي من جانب إدارة النادي وأخبروني كيف أتجرأ للذهاب دون موافقة من النادي، شعرت بالرعب بسبب الطريقة التي تحدثوا معي بها".

واختتمت "نادي برشلونة ليس مسؤولاً بشكل مباشر عن هذا الانتهاك، لكنهم مسؤولون فقط عن ضمان سلامتي الصحية والعقلية، وأتمنى أن يتم اتخاذ إجراء بخصوص ذلك".

برشلونة يرد على الاتهامات

ونفى برشلونة مزاعم اللاعبة جيوفانا كيروش كوستا بأنها تعرضت لـ "سلوك مسيء" في النادي الكتالوني حسبما نشر "ذا أثلتيك".

وكان التعليق الوحيد الذي صدر من النادي كالآتي: "مزاعم الإساءة المعنوية والتحرش في النادي والعنف النفسي غير صحيحة، كانت جيوفانا مصابة بالفعل بفيروس كورونا، وأخبرها النادي أنها لا تستطيع السفر إلى أورلاندو في الولايات المتحدة مع المنتخب البرازيلي بسبب لوائح الحكومة الإسبانية".

وانضمت جيوفانا إلى برشلونة قادمة من ريال مدريد في عام 2020، وشاركت مع الرديف في 13 مباراة سجلت خلالها 7 أهداف قبل أن تنتقل إلى ليفانتي على سبيل الإعارة.

وظهرت صاحبة الـ 18 عاما مع ليفانتي خلال هذا الموسم في 12 مباراة سجلت خلالها أربعة أهداف.

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