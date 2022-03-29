تصفيات كأس العالم – الإمارات إلى الملحق بقيادة مدرب بيراميدز السابق.. والعراق خارج الحسابات

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

الإمارات - كوريا

تأهل منتخب الإمارات العربية المتحدة إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بفوزه على ضيفه الكوري الجنوبي بهدف دون رد في ملعب آل مكتوم بإمارة دبي.

وسجّل حارب عبد الله (19 عامًا) هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54.

لترفع الإمارات رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.

فيما تجمّد رصيد كوريا الجنوبية عند 23 نقطة واكتفت باحتلال المركز الثاني في المجموعة بعد أن ضمنت صعودها رسميًا لنهائيات كأس العالم في وقتٍ سابق.

ويقود الإمارات تدريبيًا الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني السابق لـ بيراميدز.

وتولى أروابارينا تدريب الإمارات في 13 فبراير الماضي لينقذ الموقف قبل آخر جولتين في التصفيات، ونجح بالفعل في قيادة عيال زايد إلى الملحق.

وبالتالي تأهلت الإمارات لملاقاة أستراليا في الملحق الآسيوي في 7 يونيو المقبل بمباراة واحدة.

ويلتقي الفائز بين الإمارات وأستراليا بصاحب المركز الخامس من تصفيات أمريكا الجنوبية، والذي سيكون بيرو أو كولومبيا أو تشيلي.

وسبق للإمارات المشاركة مرة وحيدة في كأس العالم عام 1990

واحتاجت الإمارات إلى الفوز بأي نتيجة لضمان صعودها على حساب العراق الذي لعب في نفس الوقت أمام سوريا.

وتعادل العراق أمام سوريا بهدف لكل طرف في ملعب راشد بإمارة دبي بنفس التوقيت.

وتقدمت سوريا بواسطة علاء الدالي في الدقيقة الثالثة، لكن العراق تعادل عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 31.

وأهدر العراق سيلًا من الفرص المحققة في الشوط الثاني أمام تألق غير عادي لـ إبراهيم عالمة حارس مرمى سوريا.

ليكتفي العراق برفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، بينما رفعت سوريا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الخامس.

ولم يكن الفوز -حال تحققه- ليكفي العراق بسبب انتصار الإمارات على كوريا الجنوبية.

وكانت المجموعة قد اشتعلت قبل أيام عندما انتصر العراق على الإمارات بهدف وحيد.

وأنهت إيران المجموعة في الصدارة برصيد 25 نقطة بعد فوزها بهدفين دون رد على لبنان الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط في قاع المجموعة.

الإمارات أستراليا تصفيات كأس العالم تصفيات المونديال
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - 90 دقيقة تحسم بطاقة الملحق في أمريكا الجنوبية بين 3 منتخبات تصفيات كأس العالم - سبعة مقاعد تنتظر الحسم اليوم.. و ثلاثة في الملحق نجم الكونغو الديمقراطية: حظوظنا متساوية مع المغرب مدافع المغرب: لن نهاجم الكونغو الديمقراطية بشراسة حتى لا نتلقى هدفا قد يبعثر أوراقنا الجزائر تفقد سفيان فيغولي أمام الكاميرون رونالدو ينفجر في وجه صحفي: أنا من يقرر إن كان مونديالي الأخير.. ونلعب مباراة حياتنا مؤتمر كوبر: التأهل على حساب المغرب؟ لا أحد توقع ما حدث لإيطاليا مواعيد مباريات اليوم 29 مارس 2022.. مواجهات حاسمة للعرب
أخر الأخبار
مباشر حلم المونديال - مصر (0) - (1) السنغال.. هدف أول 34 دقيقة | حلم المونديال
أون تايم سبورتس: منتخب مصر يطلب تأجيل مباراة السنغال 30 دقيقة 47 دقيقة | حلم المونديال
حلم المونديال - تشكيل مصر.. ربيعة يجاور ياسر إبراهيم ومرموش في الهجوم 49 دقيقة | حلم المونديال
كرة يد - بسبب الخلافات بين البلدين.. سحب تنظيم بطولتي أمم إفريقيا من المغرب والجزائر 56 دقيقة | رياضات أخرى
"حبسوني بشكل غير قانوني" لاعبة برشلونة تكشف تعرضها لـ ممارسات تعسفية من النادي 58 دقيقة | الدوري الإسباني
حلم المونديال - تشكيل السنغال.. سيسيه يغير الخطة وديا يقود الهجوم ساعة | حلم المونديال
تصفيات كأس العالم – الإمارات إلى الملحق بقيادة مدرب بيراميدز السابق.. والعراق خارج الحسابات ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - 90 دقيقة تحسم بطاقة الملحق في أمريكا الجنوبية بين 3 منتخبات ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الله السعيد.. ثلاثي من الجيل الذهبي