تصفيات كأس العالم – الإمارات إلى الملحق بقيادة مدرب بيراميدز السابق.. والعراق خارج الحسابات

تأهل منتخب الإمارات العربية المتحدة إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بفوزه على ضيفه الكوري الجنوبي بهدف دون رد في ملعب آل مكتوم بإمارة دبي.

وسجّل حارب عبد الله (19 عامًا) هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54.

لترفع الإمارات رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.

فيما تجمّد رصيد كوريا الجنوبية عند 23 نقطة واكتفت باحتلال المركز الثاني في المجموعة بعد أن ضمنت صعودها رسميًا لنهائيات كأس العالم في وقتٍ سابق.

ويقود الإمارات تدريبيًا الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني السابق لـ بيراميدز.

وتولى أروابارينا تدريب الإمارات في 13 فبراير الماضي لينقذ الموقف قبل آخر جولتين في التصفيات، ونجح بالفعل في قيادة عيال زايد إلى الملحق.

وبالتالي تأهلت الإمارات لملاقاة أستراليا في الملحق الآسيوي في 7 يونيو المقبل بمباراة واحدة.

ويلتقي الفائز بين الإمارات وأستراليا بصاحب المركز الخامس من تصفيات أمريكا الجنوبية، والذي سيكون بيرو أو كولومبيا أو تشيلي.

وسبق للإمارات المشاركة مرة وحيدة في كأس العالم عام 1990

واحتاجت الإمارات إلى الفوز بأي نتيجة لضمان صعودها على حساب العراق الذي لعب في نفس الوقت أمام سوريا.

وتعادل العراق أمام سوريا بهدف لكل طرف في ملعب راشد بإمارة دبي بنفس التوقيت.

وتقدمت سوريا بواسطة علاء الدالي في الدقيقة الثالثة، لكن العراق تعادل عن طريق أيمن حسين في الدقيقة 31.

وأهدر العراق سيلًا من الفرص المحققة في الشوط الثاني أمام تألق غير عادي لـ إبراهيم عالمة حارس مرمى سوريا.

ليكتفي العراق برفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع، بينما رفعت سوريا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الخامس.

ولم يكن الفوز -حال تحققه- ليكفي العراق بسبب انتصار الإمارات على كوريا الجنوبية.

وكانت المجموعة قد اشتعلت قبل أيام عندما انتصر العراق على الإمارات بهدف وحيد.

وأنهت إيران المجموعة في الصدارة برصيد 25 نقطة بعد فوزها بهدفين دون رد على لبنان الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط في قاع المجموعة.