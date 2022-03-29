تصفيات كأس العالم - 90 دقيقة تحسم بطاقة الملحق في أمريكا الجنوبية بين 3 منتخبات

90 دقيقة فقط لحسم مقعد ملحق قارة أمريكا الجنوبية لـ كأس العالم 2022.

بيرو وكولومبيا وتشيلي يتنافسون على مقعد الملحق بعد تأهل البرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروجواي للمونديال القطري.

الفائز بالبطاقة سيواجه صاحب بطل الملحق الآسيوي في قطر بشهر يونيو المقبل.

إذا من يحسم بطاقة التأهل للملحق القاري وكيف؟

الموقف الحالي كالآتي والمنافس في الجولة الأخيرة

5- بيرو: 21 نقطة – بيرو تستضيف باراجواي (ضمنت عدم التأهل)

6- كولومبيا: 20 نقطة – كولومبيا تحل ضيفة على فنزويلا (ضمنت عدم التأهل)

7- تشيلي: 19 نقطة – تشيلي تستضيف أوروجواي (تأهلت بالفعل)

جميع المباريات تبدأ في الواحدة والنصف من فجر الغد الأربعاء.

كيفية التأهل لكل منتخب

بيرو

الفوز يعني التأهل دون النظر لنتائج المنافسين.

التعادل يعني انتظار نتائج كولومبيا وتشيلي، ففوز أي منهما يعني تراجع بيرو في الترتيب وخسارة البطاقة.

الخسارة تعني انتظار نتائج كولومبيا وتشيلي، ففوز أي منهما يعني تراجع بيرو في الترتيب وخسارة البطاقة.

كولومبيا

يحتاج اللوس كافيتيروس لتحقيق الفوز من تعثر بيرو بالتعادل أو الخسارة لخطف بطاقة الملحق.

تعادل كولومبيا مع خسارة بيرو يعني التساوي في النقاط بينهما، وتأهل كولومبيا في ظل أن فارق الأهداف في صالح الأول.

الخسارة لا تعني شيئا وتساوي فقدان بطاقة التأهل.

تشيلي

يحتاج اللاروخا لخسارة بيرو وكولومبيا مع الفوز من أجل خطف بطاقة الملحق.

في حال تعادل بيرو تصل للنقطة 22، بينما فوز تشيلي الوصول لنفس العدد، ما يعني أن فارق الأهداف في ذلك الوقت سيحدد المتأهل، كلاهما فارق أهدافه -5 مع تفوق لتشيلي في فارق الأهداف المسجلة مما يرجح كفتهم على حساب بيرو.

الخسارة لا تعني شيئا وتساوي فقدان بطاقة التأهل.

90 دقيقة لن تكون الأخيرة للمتأهل إذ سينتظر الفائز فجر اليوم بملحق آسيا لمواجهته في يونيو المقبل، لحسم البطاقة الأخيرة.