كرة يد - صراع القمة يستمر.. انتصار الزمالك والأهلي والأبيض في الصدارة

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 17:44

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - كرة يد

اختتمت أولى أيام الدورة المجمعة الثانية والختامية لتحديد بطل دوري المحترفين لرجال اليد بانتصار كل من الزمالك والأهلي.

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 30-26 ليواصل انفراده بقمة الترتيب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في القمة منفردا بينما الأهلي في المركز الثاني بـ 11.5 نقطة.

أخبار متعلقة
كرة يد - علي زين يفوز مع برشلونة بـ كأس ملك إسبانيا كرة يد - سيدات سبورتنج يتوجن بكأس مصر بعد مباراة مشتعلة ضد الزمالك كرة يد - تأجيل جديد لموعد أمم إفريقيا بسبب التعارض مع دورة ألعاب البحر المتوسط كرة يد - خماسي المحترفين يزين قائمة مصر استعدادا لمواجهتي البرازيل

ويحتل سبورتنج المركز الثالث برصيد 8 نقاط وطلائع الجيش في المركز الرابع بـ 4.5 نقطة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 15-14 قبل أن يشهد الشوط الثاني تفوق الفريق الأبيض.

وحصد أكرم يسري جناح الزمالك جائزة رجل المباراة بعد تسجيل 10 أهداف من اللقاء.

أما الأهلي فحول تأخره في الشوط الأول أمام سبورتنج إلى فوز بنتيجة 26-24 في مباراة مثيرة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفريق السكندري بنتيجة 14-12 قبل أن يعود الأحمر في الشوط الثاني.

وحصد عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي جائزة رجل المباراة بعد مساهمته في فوز فريقه.

وتقام الجولة الثانية وقبل الأخيرة غدا الأربعاء بينما تختتم منافسات مسابقة الدوري مساء الخميس.

كرة يد دوري المحترفين الأهلي الزمالك
نرشح لكم
الزمالك يوافق على المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة كرة سلة - الجزيرة يعبر سبورتنج ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر كرة سلة - الزمالك يتخطى الاتصالات ويضرب موعدا مع الاتحاد في نصف نهائي دوري السوبر كرة طائرة - الزمالك يعلن صفقته الثالثة بضم رضا هيكل قبل مواجهة الأهلي ألعاب الصالات - موعد أربع مواجهات منتظرة بين الأهلي والزمالك في 72 ساعة.. اثنان بنفس اليوم كرة يد - علي زين يفوز مع برشلونة بـ كأس ملك إسبانيا مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: رضا هيكل ثالث تدعيمات الطائرة قبل مواجهة الأهلي.. وموعد عودته تحطم عنيف لسيارة نجل شوماخر في السباق التأهيلي لجائزة السعودية الكبرى لـ فورملا 1
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم – الإمارات إلى الملحق بقيادة مدرب بيراميدز السابق.. والعراق خارج الحسابات 11 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - 90 دقيقة تحسم بطاقة الملحق في أمريكا الجنوبية بين 3 منتخبات 15 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كرة يد - صراع القمة يستمر.. انتصار الزمالك والأهلي والأبيض في الصدارة 18 دقيقة | رياضات أخرى
جيرارد: هذه كانت نصيحة كلوب لي في بداية مشواري التدريبي 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"كاف" يوجه دعوة لمعين الشعباني لسحب قرعة دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تصفيات كأس العالم - سبعة مقاعد تنتظر الحسم اليوم.. و ثلاثة في الملحق ساعة | تصفيات كأس العالم
رابطة الأندية الأوروبية تتبرع بمليون يورو للأوكرانيين 2 ساعة | أوروبا
مباشر حلم المونديال - دخول فريق السنغال لملعب عبد الله واد 2 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022