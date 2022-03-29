كرة يد - صراع القمة يستمر.. انتصار الزمالك والأهلي والأبيض في الصدارة

اختتمت أولى أيام الدورة المجمعة الثانية والختامية لتحديد بطل دوري المحترفين لرجال اليد بانتصار كل من الزمالك والأهلي.

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 30-26 ليواصل انفراده بقمة الترتيب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في القمة منفردا بينما الأهلي في المركز الثاني بـ 11.5 نقطة.

ويحتل سبورتنج المركز الثالث برصيد 8 نقاط وطلائع الجيش في المركز الرابع بـ 4.5 نقطة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 15-14 قبل أن يشهد الشوط الثاني تفوق الفريق الأبيض.

وحصد أكرم يسري جناح الزمالك جائزة رجل المباراة بعد تسجيل 10 أهداف من اللقاء.

أما الأهلي فحول تأخره في الشوط الأول أمام سبورتنج إلى فوز بنتيجة 26-24 في مباراة مثيرة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الفريق السكندري بنتيجة 14-12 قبل أن يعود الأحمر في الشوط الثاني.

وحصد عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي جائزة رجل المباراة بعد مساهمته في فوز فريقه.

وتقام الجولة الثانية وقبل الأخيرة غدا الأربعاء بينما تختتم منافسات مسابقة الدوري مساء الخميس.