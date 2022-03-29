تصفيات كأس العالم - سبعة مقاعد تنتظر الحسم اليوم.. و ثلاثة في الملحق

ينتظر العالم اليوم حسم عدد كبير من مقاعد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتختتم اليوم كل من تصفيات أوروبا وإفريقيا المؤهلتين إلى كأس العالم، وسيتحدد من خلالهم تأهل سبعة منتخبات بشكل مباشر.

إفريقيا

في إفريقيا سيتم حسم المقاعد الخمسة للقارة من بين خمس مباريات في إياب المرحلة النهائية من التصفيات.

ويتأهل من قارة إفريقيا المنتخبات التي ستحسم مباريات الإياب ما بين السنغال ومصر- نيجيريا وغانا - الجزائر والكاميرون - المغرب والكونغو الديموقراطية - تونس ومالي.

أوروبا

وفي أوروبا سيتم حسم مقعدين اليوم، إذ سيتأهل الفائز من مواجهة البرتغال ومقدونيا الشمالية، كما سيتأهل الفائز من مواجهة بولندا والسويد مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

بينما تأجل حسم المقعد الأخير حتى شهر يونيو المقبل إذ سيلعب منتخب ويلز مع الفائز من مباراة إسكلتندا وأوكرانيا التي تأجلت بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

آسيا

وفي قارة آسيا حسم منتخب أستراليا تأهله إلى الملحق النهائي بعد احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الثانية بينما ينتظر حسم المركز الثالث في المجموعة الأولى والذي سيكون بين العراق والإمارات.

وسيلعب المنتخب الذي سيحصل على المركز الثالث مع أستراليا في مباراة فاصلة من أجل التأهل إلى الملحق النهائي والذي سيواجه خلاله خامس منتخبات أمريكا الجنوبية.

ويلعب منتخب العراق اليوم أمام سوريا في الجولة النهائية من دور المجموعات، بينما سيتواجه منتخب الإمارات مع كوريا الجنوبية.

ويدخل منتخب الإمارات المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن العراق صاحب المركز الرابع.

أمريكا الجنوبية

وفي أمريكا الجنوبية تم حسم جميع المقاعد المباشرة التي تأهلت إلى كأس العالم 2022 ويتبقى مقعد واد فقط سيتأهل إلى المشاركة في الملحق القاري.

وتنحصر المنافسة على التأهل إلى الملحق بين كل من بيرو وكولومبيا وتشيلي.

أمريكا الشمالية

وفي قارة أمريكا الشمالية حسم منتخب كندا تأهله بشكل مباشر كأول فريق إلى كأس العالم، بينما يتنافس 3 منتخبات أخرى على التأهل عبر المقعدين المباشرين وهم الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكوستاريكا.

ويحتاج منتخب كوستاريكا إلى الفوز على أمريكا بستة أهداف دون مقابل خلال الجولة النهائية التي ستقام فجر الخميس من أجل حسم مقعد مؤهل مباشر إلى كأس العالم.

أوقيانوسيا

وفي قارة أوقيانوسيا والتي تحصل على نصف مقعد فقط، سيلعب منتخب جزر السولومون مع نيوزلندا غدا الأربعاء في نهائي التصفيات من أجل الحصول على المقعد الذي سيشارك في الملحق القاري النهائي ضد رابع منتخبات أمريكا الشمالية.

بشكل عام فإن 20 منتخبا قد حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 حتى الآن، ومع نهاية مباريات اليوم سيصل العدد إلى 27 منتخبا.

ومع فجر الخميس سيتحدد تأهل منتخبان إضافيان من قارة أمريكا الشمالية، ليتبقى فقط مقعدين سيتم حسمهم في الملحق القاري بالإضافة إلى مقعد أوروبا المؤجل والذي سيحسم في شهر يونيو المقبل.