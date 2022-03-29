رابطة الأندية الأوروبية تتبرع بمليون يورو للأوكرانيين

أعلنت رابطة الأندية الأوروبية التبرع بمبلغ مليون يورو للمواطنين الأوكرانيين المتضررين من الحرب الروسية على بلادهم.

وقال ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية لشبكة beIN sports إن الرابطة قررت التبرع بهذا المبلغ للأوكراني

وأوضح الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن القيمة التجارية لمسابقات الأندية الأوروبية زادت بنسبة 39%، بفضل المشروع المشترك بين الرابطة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

قبل أيام، أعلن نادي ريال مدريد التبرع بمليون يورو لصالح اللاجئين من أوكرانيا على خلفية الغزو الروسي.

وأشار ريال مدريد إلى أن التبرع يأتي ضمن حملة "الجميع مع أوكرانيا" التي أطلقتها مؤسسة ريال مدريد في الخامس من شهر مارس الجاري.

ويأتي ذلك من أجل المساعدة في التخفيف من احتياجات السكان النازحين في أوكرانيا.

وكشف بيان ريال مدريد أن الأموال ستذهب غلى الصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة بين الكيانات المؤسسة في مناطق النزاع.

ويأتي ذلك بعد وصول أكثر من 700 أوكراني في الأيام الأخيرة بحثا عن الأمان وبالمثل يتم مراقبة حالة الطوارئ على حدود أوكرانيا مع بولندا ورومانيا ومولدوفا والمجر.

وأوضح البيان أن حملة الجميع مع أوكرانيا لمؤسسة ريال مدريد ستظل مفتوحة طالما كان من الضروري تسهيل قناة تبرع مباشرة تساهم في تلبية احتياجات السكان النازحين.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد سبق وتبرعت بمليون جنيه إسترليني لدعم الشعب الأوكراني.

وكان فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قررا في وقت سابق استبعاد الأندية والمنتخبات الروسية من كافة المسابقات الرياضية.

وهو ما نتج عنه استبعاد سبارتاك موسكو من خوض دور الـ16 من الدوري الأوروبي بالإضافة لحرمان المنتخب الروسي من خوض ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.