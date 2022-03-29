انتهى حلم المونديال - إلى المباراة

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

جماهير مصر في داكار قبل لمواجهة السنغال

لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة الحاسمة بين مصر والسنغال لحسم بطاقة الصعود لكأس العالم 2022 في قطر.

ويقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لأجواء المباراة منذ بداية اليوم وحتى النهاية.

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مقذوفات من الجماهير السنغالية على حراس مرمى منتخب مصر أثناء الإحماء

وحسب مراسل أون تايم سبورتس فإن الجماهير ألقت الحجارة على حافلة منتخب مصر

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مراسل أون تايم سبورتس: منتخب مصر طلب تأجيل انطلاق المباراة نصف ساعة بسبب تأخر وصول الحافلة لملعب المباراة بسبب الازدحام.

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الإعلان عن تشكيل مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر جابر

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبو جبل – محمد صبحي - علي جبر – محمود علاء – أيمن أشرف – نبيل عماد دونجا – عمر كمال – أحمد سيد زيزو - إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – عمر مرموش - مروان حمدي

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الإعلان عن تشكيل السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ساليو سيس - بابي سيس - كاليدو كوليبالي - يوسف سابالي

خط الوسط: نامبليس ميندي - إدريسا جانا جاي

أمامهما: إسماعيلا سار - ساديو ماني - بونا سار

خط الهجوم: بولاي ديا

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دخول فريق السنغال لملعب عبد الله واد قبل عمليات الإحماء

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هتافات قوية من الجماهير المصرية في داكار قبل مواجهة السنغال

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3:55 عصرا - جماهير السنغال تحتشد أمام ملعب عبد الله واد

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3:30 - الجماهير المصرية تصل إلى داكار استعدادا للمواجهة

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3:00 - مدرجات ملعب عبد الله واد تقترب من الاكتمال قبل 4 ساعات على المباراة

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2:00 ظهرا - ملعب عبد الله واد قبل 5 ساعات على المباراة

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الجماهير المصرية في مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ داكار

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12:00 ظهرا - جماهير السنغال أمام ملعب عبد الله واد قبل 7 ساعات على المباراة

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جماهير السنغال بدأت تتوافد على الملعب منذ الصباح

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