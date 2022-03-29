انتهى حلم المونديال - إلى المباراة
الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 15:44
كتب : FilGoal
لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة الحاسمة بين مصر والسنغال لحسم بطاقة الصعود لكأس العالم 2022 في قطر.
ويقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لأجواء المباراة منذ بداية اليوم وحتى النهاية.
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مقذوفات من الجماهير السنغالية على حراس مرمى منتخب مصر أثناء الإحماء
"مقذوفات" من الجماهير السنغالية لحظة نزول محمد الشناوي وأبو جبل ومحمد صبحي لعملية الإحماء لأرضية الملعب
Via: @JoueursSNpic.twitter.com/I2HHwxQz9h— FilGoal (@FilGoal) March 29, 2022
وحسب مراسل أون تايم سبورتس فإن الجماهير ألقت الحجارة على حافلة منتخب مصر
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مراسل أون تايم سبورتس: منتخب مصر طلب تأجيل انطلاق المباراة نصف ساعة بسبب تأخر وصول الحافلة لملعب المباراة بسبب الازدحام.
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الإعلان عن تشكيل مصر
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتوح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر جابر
خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد أبو جبل – محمد صبحي - علي جبر – محمود علاء – أيمن أشرف – نبيل عماد دونجا – عمر كمال – أحمد سيد زيزو - إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – عمر مرموش - مروان حمدي
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الإعلان عن تشكيل السنغال
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: ساليو سيس - بابي سيس - كاليدو كوليبالي - يوسف سابالي
خط الوسط: نامبليس ميندي - إدريسا جانا جاي
أمامهما: إسماعيلا سار - ساديو ماني - بونا سار
خط الهجوم: بولاي ديا
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دخول فريق السنغال لملعب عبد الله واد قبل عمليات الإحماء
لحظة دخول لاعبي السنغال لأرضية الملعب وهتافات الجماهير 🇸🇳🏟
📺@JoueursSNpic.twitter.com/kkuleSwdYO— FilGoal (@FilGoal) March 29, 2022
Les joueurs sénégalais sont déjà sur la pelouse du stade Abdoulaye wade #SENEGY une belle ambiance avec les supporters🇸🇳✅ pic.twitter.com/Wd6JcHNYja— Mamadou NDIAYE (@ndiaye15mamadou) March 29, 2022
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هتافات قوية من الجماهير المصرية في داكار قبل مواجهة السنغال
وسط أجواء رائعة 🇪🇬
الجماهير المصرية تهتف وتؤازر منتخبنا قبل لقاء السنغال 🏟🏆 pic.twitter.com/ymZ9tjuAAY— FilGoal (@FilGoal) March 29, 2022
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3:55 عصرا - جماهير السنغال تحتشد أمام ملعب عبد الله واد
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3:30 - الجماهير المصرية تصل إلى داكار استعدادا للمواجهة
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3:00 - مدرجات ملعب عبد الله واد تقترب من الاكتمال قبل 4 ساعات على المباراة
مدرجات ملعب عبد الله واد يقترب من الاكتمال قبل أقل من 3 ساعات على موعد مباراة مصر والسنغال 🏟️pic.twitter.com/MjTGXlTNDC— FilGoal (@FilGoal) March 29, 2022
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2:00 ظهرا - ملعب عبد الله واد قبل 5 ساعات على المباراة
مدرجات ملعب عبد الله واد قبل 5 ساعات من موعد المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال 🏟️pic.twitter.com/wfGeeQwyKz— FilGoal (@FilGoal) March 29, 2022
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الجماهير المصرية في مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ داكار
من رحلة الجماهير المصرية فجر اليوم للسنغال لحضور المباراة من الملعب 🇪🇬
نتمنى أن تعود الجماهير لمصر ببطاقة التأهل لكأس العالم 🙏
عدسة: محمد بيومي 📸 pic.twitter.com/wlPTNJ1BCx— FilGoal (@FilGoal) March 29, 2022
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12:00 ظهرا - جماهير السنغال أمام ملعب عبد الله واد قبل 7 ساعات على المباراة
الجماهير السنغالية تستعد للدخول لملعب عبد الله واد ملعب مواجهة مصر والسنغال قبل حوالي 7 ساعات على بداية المباراة المرتقبة 🏟️pic.twitter.com/lXiXaDkjSd— FilGoal (@FilGoal) March 29, 2022
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جماهير السنغال بدأت تتوافد على الملعب منذ الصباح
جماهير سنغالية تتوجه لملعب عبد الله واد منذ الثامنة صباحا بتوقيت السنغال 🇸🇳
المباراة تنطلق في الخامسة بتوقيت السنغال، السابعة بتوقيت مصر ⏰pic.twitter.com/Bd3friEvqY— FilGoal (@FilGoal) March 29, 2022