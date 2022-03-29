بيان من مرتضى منصور بخصوص الحكم الصادر ضد كهربا

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا بخصوص الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضية "CAS" ضد محمود عبد المنعم كهربا.

وقال مرتضى منصور في بيان رسمي عبر موقع الزمالك الرسمي: "أصدرت المحكمة الرياضة "كاس" في لوزان بسويسرا حكما نهائيا غير قابل للطعن بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره 2 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة".

وأضاف "وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر شهر اغسطس من عام 2020 تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بالتضامن من نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار، وقرر فيفا عدم إيقاف اللاعب".

وتابع "ويعد هذا انتصار جديد لنادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة المستشار مرتضى منصور، الذي يحافظ دائما على حقوق النادي ويدافع عنها بكل قوة".

وواصل "وهذه ليست القضية الأولى التي يريحها الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في المحكمة الرياضية حيث سبق وتم الحكم لصالحه في قضية اللاعب حمدي النقاز وكذلك معروف يوسف وجروس".

وأتم "كل الشكر للاستاذين أحمد وأمير مرتضي اللذان توليا ملف قضايا اللاعبين والمدربين في الفيفا والمحكمة الرياضية".

وجاء نص البيان بالكامل كالتالي:

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" حكمها بخصوص القضية المرفوعة من نادي الزمالك على محمود عبد المنعم كهربا.

وأيدت المحكمة القرار الصادر في 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي بخصوص قضية محمود عبد المنعم كهربا.

وتم تأييد ميدان الاستئناف بتاريخ 14 أكتوبر 2020 من قبل نادي الزمالك الرياضي ضد القرار الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالتالي سيتم توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

ويتحمل نادي الزمالك الرياضي 50٪ من تكاليف التحكيم و 50٪ من كهربا في كل إجراء.

وقام نادي الزمالك برفع قضية على كهربا بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد والانتقال لديبورتيفو ألافيش البرتغالي ثم النادي الأهلي.