في الجول يكشف نص منطوق حكم المحكمة الرياضية في قضية كهربا.. غرامة كبيرة

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 15:17

كتب : حامد وجدي أحمد شوقي صلاح

محمود عبد المنعم "كهربا" - الأهلي

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" حكمها بخصوص القضية المرفوعة من نادي الزمالك على محمود عبد المنعم كهربا.

وأيدت المحكمة القرار الصادر في 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي بخصوص قضية محمود عبد المنعم كهربا.

وتم تأييد ميدان الاستئناف بتاريخ 14 أكتوبر 2020 من قبل نادي الزمالك الرياضي ضد القرار الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وبالتالي سيتم توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

ويتحمل نادي الزمالك الرياضي 50٪ من تكاليف التحكيم و 50٪ من كهربا في كل إجراء.

وقام نادي الزمالك برفع قضية على كهربا بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد والانتقال لديبورتيفو ألافيش البرتغالي ثم النادي الأهلي.

كهربا الأهلي الزمالك محكمة التحكيم الرياضية
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