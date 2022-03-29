نجم الكونغو الديمقراطية: حظوظنا متساوية مع المغرب

يعتقد سيدريك باكامبو نجم الكونغو الديمقراطية أن حظوظ منتخب بلاده تتساوى مع حظوظ المغرب حول التذكرة المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستقبل منتخب المغربي نظيره من الكونغو الديمقراطية في إياب الدور الحاسم المؤهل للمونديال يوم الثلاثاء، بعدما تعادل معه 1-1 يوم الجمعة في الذهاب.

وقال باكامبو في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "نحن على بعد 90 دقيقة من التأهل، الأمر لن يكون بتلك السهولة، فأمامنا خصم قوي، تعادلنا في مباراة الذهاب، والحظوظ متساوية بيننا".

وأضاف لاعب مارسيليا الفرنسي "نؤمن بقدرتنا على التأهل، ثقتي كبيرة في فريقي، وأعلم أنه بإمكاننا تحقيق هدفنا، سنحاول تقديم مباراة كبيرة".

وتابع "واجهنا المغرب قبل 5 سنوات، وطرأت تغييرات كثيرة على المنتخبين، لكن من المؤكد أن مباراة الثلاثاء ستكون مواجهة جميلة".

وأكمل "الحسابات سهلة، هناك فريقان وتذكرة واحدة سيظفر بها أحدهما. ستكون مواجهة صعبة لنا وللمغرب، إنها معركة كبيرة بيننا، ونحن نحب هذا النوع من مباريات كرة القدم".

وأتم "سيكون هناك ضعط كبير في الملعب بسبب الحضور الجماهيري الكبير، لكن أنا متفائل، سنستعد للمواجهة والتركيز هو من سيكون حاسما".

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📹 ملخص المباراة: 🇨🇩 1-1 🇲🇦



هدفا يوان ويسا وطارق تيسودالي يؤجلا حسم بطاقة التأهل لكأس العالم لمباراة العودة في المغرب ⚡#WCQ | #WorldCup — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

في مباراة الذهاب، افتتح منتخب الكونغو أهداف المباراة في الدقيقة 12 بتسديدة من يواني ويسا.

فيما أدرك طارق تيسودالي التعادل للمغرب بتسديدة قوية في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار ريان مايي لاعب المغرب لركلة جزاء في الدقيقة 55.

كما طُرد من الكونغو جلودي نجوندا في الدقيقة 86 بعد حصوله على إنذارين.

ويلتقي المنتخبان في المغرب في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج منتخب المغرب للتعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما منتخب الكونغو فأصبح لزاما عليه الفوز في المغرب للتأهل أو التعادل بالنتيجة ذاتها للذهاب لوقت إضافي.

وسبق لمنتخب الكونغو الديمقراطية التأهل للمونديال مرة وحيدة من قبل وكان ذلك في نسخة عام 1974.

وتنتهي تصفيات إفريقيا يوم الثلاثاء والتي ستؤهل 5 فرق لكأس العالم.

وانتهت مباريات الذهاب الأخرى بفوز الجزائر على مضيفتها الكاميرون بهدف وانتصرت تونس على مضيفتها مالي بهدف.

وتعادلت غانا بدون أهداف أمام ضيفتها نيجيريا، بينما فازت مصر على ضيفتها السنغال بهدف.