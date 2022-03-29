زميله السابق: أوزيل واجه مشاكل مع الجميع في أرسنال

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 14:52

كتب : FilGoal

مسعود أوزيل وناتشو مونريال

شدد ناتشو مونريال لاعب أرسنال السابق وريال سوسيداد الحالي إن مسعود أوزيل زميله السابق قد واجه مشكلات مع الجميع في الفريق.

ناتشو مونريال

النادي : ريال سوسيداد

مسعود أوزيل

النادي : فنرباهتشة

أرسنال

وتحد مونريال مع مجلة 4-4-2 قائلا: "مشكلة أوزيل هي أنه واجه مشكلات مع الجميع تقريبا، لقد انتهى الأمر بشكل سيء بينه وبين أرسن فينجر ولم يلعب معه المباريات القليلة في نهاية الموسم ثم حاول إيمري استعادته وجعله قائدا لنا".

وتابع "في البداية منحه إيمري الثقة وشارك معه كثيرا لكن المدرب أدرك أنه هناك لاعبين كانوا في حال أفضل، أوزيل كان أحد أفضل اللاعبين في الفريق وأكثرهم أجرا لكنهم رأوا بأنه لم يكن في المستوى المطلوب، لقد كان جيدا مع الجميع كشخص ولكنه غاب عن الكثير من المباريات بسبب الإصابة".

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وأضاف "فترة ما بعد فينجر طغت كثيرا على إيمري كما كان من الممكن أن يحدث مع أي شخص آخر اعتقد غنه قضى موسما رائعا، لم نتأهل لدوري الأبطال لأننا ارتكبنا أخطاء كثيرة على المدى البعيد لكنه أوصلنا إلى نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي".

وقرر فنربخشة خلال الأيام الماضية استبعاد أوزيل من قائمته بسبب سوء مستوى اللاعب.

وشارك أوزيل مع فنربخشة منذ بداية الموسم الحالي في 26 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفان آخران.

مسعود أوزيل ناتشو مونريال أرسنال
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