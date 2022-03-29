مدافع المغرب: لن نهاجم الكونغو الديمقراطية بشراسة حتى لا نتلقى هدفا قد يبعثر أوراقنا

أوضح نايف أكرد مدافع منتخب المغرب أن فريقه لن يعتمد على الهجوم المتواصل على مرمى الكونغو الديمقراطية ويغفل الواجبات الدفاعية.

ويستقبل منتخب المغربي نظيره من الكونغو الديمقراطية في إياب الدور الحاسم المؤهل للمونديال يوم الثلاثاء، بعدما تعادل معه 1-1 يوم الجمعة في الذهاب.

وقال أكرد في مؤتمر صحفي نقله موقع البطولة المغربي: "الدفاع ليس مرتبطا فقط برباعي الخط الخلفي والحارس، بل بالفريق ككل، فإذا لم ندافع بشكل جماعي لن نكون قادرين على الدفاع".

وأضاف "الكرة الحديثة تعتمد على الدفاع الجماعي، وأي لاعب يترك مكانه من الممكن أن تهتز شباك الفريق".

وأكمل "نحن مطالبون بالتسجيل، لأن الجمهور سيحضر لمتابعة حفل كروي ممتع، وهذا لا يعني أننا سنهاجم بشراسة لأننا نخشى أن نتلقى هدفا قد يبعثر أوراقنا".

وواصل "علينا أن نكون أكثر تركيزا، خاصة نحن المدافعين، وبعد ذلك سنقاتل من أجل تحقيق التأهل".

وأتم مدافع رين الفرنسي "ندرك المسؤولية الملاقاة على عاتقنا ونتمنى إسعاد الشعب المغربي بالتأهل للمونديال".

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📹 ملخص المباراة: 🇨🇩 1-1 🇲🇦



هدفا يوان ويسا وطارق تيسودالي يؤجلا حسم بطاقة التأهل لكأس العالم لمباراة العودة في المغرب ⚡#WCQ | #WorldCup — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

في مباراة الذهاب، افتتح منتخب الكونغو أهداف المباراة في الدقيقة 12 بتسديدة من يواني ويسا.

فيما أدرك طارق تيسودالي التعادل للمغرب بتسديدة قوية في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار ريان مايي لاعب المغرب لركلة جزاء في الدقيقة 55.

كما طُرد من الكونغو جلودي نجوندا في الدقيقة 86 بعد حصوله على إنذارين.

ويلتقي المنتخبان في المغرب في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج منتخب المغرب للتعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما منتخب الكونغو فأصبح لزاما عليه الفوز في المغرب للتأهل أو التعادل بالنتيجة ذاتها للذهاب لوقت إضافي.

وسبق لمنتخب الكونغو الديمقراطية التأهل للمونديال مرة وحيدة من قبل وكان ذلك في نسخة عام 1974.

وتنتهي تصفيات إفريقيا يوم الثلاثاء والتي ستؤهل 5 فرق لكأس العالم.

وانتهت مباريات الذهاب الأخرى بفوز الجزائر على مضيفتها الكاميرون بهدف وانتصرت تونس على مضيفتها مالي بهدف.

وتعادلت غانا بدون أهداف أمام ضيفتها نيجيريا، بينما فازت مصر على ضيفتها السنغال بهدف.