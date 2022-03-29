تأكد غياب مدافع السنغال أمام مصر

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

احتفال عبده ديالو بهدفه في شباك بوركينا فاسو

تأكد غياب عبده ديالو مدافع السنغال عن لقاء مصر المرتقب مساء الثلاثاء بسبب الإصابة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السنغال في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعدما انتصر في الذهاب بهدف.

ديالو استبدل في الدقائق الأولى من لقاء الذهاب يوم الجمعة بسبب إصابة في العضلة الضامة.

أخبار متعلقة
الجزائر تفقد سفيان فيغولي أمام الكاميرون وزير الرياضة السنغالي يحذر الجماهير: لا نحتاج إلى العنف لكي ننتصر على مصر مؤتمر كوبر: التأهل على حساب المغرب؟ لا أحد توقع ما حدث لإيطاليا مواعيد مباريات اليوم 29 مارس 2022.. مواجهات حاسمة للعرب

وأكد ديالو غيابه عن اللقاء حين نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قبل ساعات من موعد انطلاق اللقاء قال فيها "إلى كل السنغاليين نحن نعتمد على تشجيعكم كالعادة، لاعبو المنتخب جاهزون وأثق فيهم بنسبة 100٪ للقيام بالمهمة".

وخضع لاعب باريس سان جيرمان لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة ضد مصر حسبما علم FilGoal.com.

عقب مباراة الذهاب أخبر الجهاز الطبي لمنتخب السنغال، المدرب أليو سيسيه بوجود صعوبة في لحاق ديالو بموقعة الإياب.

لكن مدرب السنغال فضل عدم استبعاد اللاعب صاحب الـ25 عاما على أمل أن يكون قادرا على التواجد في قائمة المباراة.

ويلعب اللقاء اليوم الثلاثاء في السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب عبد الله واد في داكار

ويذاع اللقاء عبر أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كلا من:

مدحت شلبي - أون تايم سبورتس 1 - القناة الصوتية الأولى

حاتم بطيشة - أون تايم سبورتس 1 - القناة الصوتية الثانية

محمد الكواليني - أون تايم سبورتس 2 - القناة الصوتية الأولى

مؤمن حسن - أون تايم سبورتس 2 - القناة الصوتية الثانية

موعد مباراة مصر والسنغال اليوم في تصفيات كأس العالم - بوابة الأهرام

طاقم التحكيم

الحكم: مصطفى غربال

الحكمان المساعدان: عبد الحق التشيالي (مساعد أول) ومقران وقوراري (مساعد ثان)

الحكم الرابع: لحلو بن براهيم

حكم الفيديو: الألماني مارك بروش ويعاونه ماركو فريتز

وكان من المقرر في البداية أن يكون مهدي عبيد الحكم الرابع قبل أن يتم تغييره إلى لحلو بن براهيم.

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة والتشكيل | المصري اليوم

قائمة مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال - عمر جابر - ياسر إبراهيم - علي جبر - رامي ربيعة - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - مروان حمدي - أحمد سيد "زيزو"

Image

قائمة السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - أليو فاتي "كاسا سبورت السنغالي" - بنجورو كامارا "شارلروا البلجيكي".

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني"- ساليو سيس "نانسي الفرنسي"- كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي"- بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني"- عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي"- عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي"- فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي"- مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي"- مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي"- إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي"- بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي"- كيتا بالدي "كالياري الإيطالي"- حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي"- بولاي ديا "فياريال الإسباني"- فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي"- مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".

Image

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

مصر السنغال عبده ديالو حلم المونديال
نرشح لكم
مباشر حلم المونديال - دخول فريق السنغال لملعب عبد الله واد وزير الرياضة السنغالي يحذر الجماهير: لا نحتاج إلى العنف لكي ننتصر على مصر خبر في الجول - وصايا كيروش الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال تصفيات كأس العالم - مصر تسعى لكسر سلسلة سلبية تاريخية أمام السنغال مصطفى غربال حكم موقعة داكار- فأل حسن على السنغال.. وتجربة جديدة مع مصر مؤتمر السنغال - سيسيه: الوقت عدونا الأول أمام مصر.. لست في حاجة لتحفيز اللاعبين تصفيات كأس العالم - موعد مباراة الإياب بين مصر والسنغال.. القنوات الناقلة والمعلق والحكم مؤتمر أبو جبل: يجب أن نثبت أننا كنا الأحق بحصد لقب أمم إفريقيا
أخر الأخبار
كرة يد - صراع القمة يستمر.. انتصار الزمالك والأهلي والأبيض في الصدارة 3 دقيقة | رياضات أخرى
جيرارد: هذه كانت نصيحة كلوب لي في بداية مشواري التدريبي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"كاف" يوجه دعوة لمعين الشعباني لسحب قرعة دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تصفيات كأس العالم - سبعة مقاعد تنتظر الحسم اليوم.. و ثلاثة في الملحق ساعة | تصفيات كأس العالم
رابطة الأندية الأوروبية تتبرع بمليون يورو للأوكرانيين ساعة | أوروبا
مباشر حلم المونديال - دخول فريق السنغال لملعب عبد الله واد 2 ساعة | حلم المونديال
بيان من مرتضى منصور بخصوص الحكم الصادر ضد كهربا 2 ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف نص منطوق حكم المحكمة الرياضية في قضية كهربا.. غرامة كبيرة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022