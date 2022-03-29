الجزائر تفقد سفيان فيغولي أمام الكاميرون

من المتوقع أن يغيب سفيان فيغولي لاعب وسط الجزائر عن لقاء الكاميرون المرتقب يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.

منتخب محاربي الصحراء اقتنص فوزا ثمينا من أرض الكاميرون يوم الجمعة بهدف إسلام سليماني جعله قاب قوسين أو أدنى من المونديال ويستعد لاستضافة مباراة الإياب يوم الثلاثاء.

وغاب فيغولي عن تدريبات الجزائر في الأيام الأخيرة مما يمهد غيابه عن مباراة الإياب ضد الكاميرون.

زميل مصطفى محمد في صفوف جالاتاسراي يعاني من إصابة لم يكشف عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أو المنتخب.

ويبدو أن استدعاء سعيد بن رحمة للمباراة قبل يوم ونصف من موعد المباراة جاء لتعويض غياب فيغولي المتوقع.

وقرر جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر استدعاء سعيد بن رحمة جناح وست هام يونايتد للمشاركة في لقاء الكاميرون يوم الثلاثاء.

بلماضي استدعى بن رحمة بعدما غاب عن القائمة التي اختارها لمباراتي الذهاب والإياب ضد الكاميرون.

وشوهد اللاعب صباح يوم الإثنين في مطار شارل ديجول بباريس قبل أن يصل إلى الجزائر بعدها بساعات.

وأفاد الاتحاد الجزائري في بيان "سعيد بن رحمة يلتحق بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى للانظمام لمعسكر الخضر التحضيري تحسبا لمباراة الكاميرون".

ووصل اللاعب قبل نحو 31 ساعة من المباراة تنطلق في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وتجري المباراة على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مساء الثلاثاء.

وانتصر منتخب الجزائرعلى الكاميرون بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب بملعب جابوما يوم الجمعة.

ويتنافس المنتخبان على مقعد في مونديال قطر.

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بينما المقاعد الأربعة الأخرى المخصصة لقارة إفريقيا تتنافس عليها مصر أمام السنغال، غانا أمام نيجيريا، تونس أمام مالي، والمغرب أمام الكونغو الديمقراطية.

وتجري كل مباريات الإياب يوم الثلاثاء.