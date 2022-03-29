رونالدو ينفجر في وجه صحفي: أنا من يقرر إن كان مونديالي الأخير.. ونلعب مباراة حياتنا

أظهر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وهدافه التاريخي، سخطًا واضحًا أثناء إجابته على سؤال أحد الصحفيين بخصوص مستقبله الدولي.

البرتغال تستضيف مقدونيا الشمالية في ملعب دراجاو بالجولة الحاسمة لملحق تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.

وسُئل رونالدو خلال المؤتمر الذي يسبق المباراة عما إذا كان بصدد خوض المونديال الأخير في مسيرته الكروية.

ليرد نجم مانشستر يونايتد بامتعاض: "هذا السؤال بدأ يُطرَح عليّ بشكل متكرر".

وأضاف: "أنا الشخص الوحيد الذي سيقرر مستقبلي، وليس أي أحد آخر. لو رأيت أنني قادر على مواصلة اللعب، فسأفعل. لو رأيت أنني لن أستطيع، فسأتوقف. أنا المسؤول عن ذلك القرار، ونقطة".

على صعيد آخر، وجّه رونالدو رسالة إلى المنظمين في ملعب دراجاو بعدم عزف السلام الوطني البرتغالي عبر مكبرات الصوت، لكي يخرج صوت الغناء طبيعيًا بواسطة الجمهور.

وقال رونالدو: "أود أن ننشد السلام الوطني في الملعب دون موسيقى، هذا سيعكس الروح والإصرار الذي نمتلكه".

وشدد: "لو رددنا النشيد الوطني كما فعلنا في مباراة تركيا، فأنا واثق أننا سنفوز".

وتابع رونالدو: "الفريق واثق من نفسه ونشعر بالإثارة لخوض النهائي. إنها مباراة حياتنا كما هو الحال تمامًا بالنسبة للاعبي مقدونيا الشمالية".

وأوضح: "الضغط موجود دائمًا وندرك جيدًا أنها ستكون مباراة صعبة. مقدونيا الشمالية وصلت لهذه المباراة عن استحققاق، إنه فريق منظم وسنحترمهم. لكن لو لعبنا بمستوانا فسنقدر على قهر أي منتخب بالعالم".

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واضطرت البرتغال إلى خوض ملحق المونديال بعد إنهاء التصفيات النظامية في المركز الثاني بعد هزيمة قاتلة في الثانية الأخيرة أمام صربيا.

وتغلبت البرتغال على تركيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نصف نهائي الملحق، بينما قهرت مقدونيا الشمالية إيطاليا بطلة أوروبا بهدف في الوقت بدل الضائع.

وخاض رونالدو (37 عامًا) كأس العالم في 4 مناسبات سابقة، ويسعى لمعادلة الرقم القياسي بـ 5 مشاركات المسجل باسم المكسيكي أنطونيو كارباخال ومواطنه رافا ماركيز، والألماني لوثار ماتيوس.

ويعد رونالدو أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية بتاريخ البرتغال برصيد 185 مباراة، كما سجل 115 هدفًا مع منتخب بلاده، وهو أفضل هداف دولي عبر التاريخ.