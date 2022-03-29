وزير الرياضة السنغالي يحذر الجماهير: لا نحتاج إلى العنف لكي ننتصر على مصر

وجه مطر با وزير الرياضة السنغالي تحذيرا للجماهير التي ستحضر مواجهة مصر المصيرية يوم الثلاثاء.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره السنغالي في إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022، بعدما فاز ذهابا بهدف دون رد سجله ساليو سيس بالخطأ في مرماه.

وقال مطر با في تصريحات للصحفيين: "علينا القتال حتى نهاية المواجهة، مع التمسك باللعب النظيف والروح الرياضية".

وأضاف في رسالة للجماهير "من يريد أن يأتي ويساعد المنتخب السنغالي عليه فقط أن يأتي ويدعم اللعب النظيف والروح الرياضية".

وشدد "السنغال لا تحتاج إلى العنف لكي تنتصر".

وحذر وزير الرياضة السنغالي من إمكانية توقيع عقوبات على السنغال في حالة حدوث أي شغب في المدرجات.

جماهير سنغالية تتوجه لملعب عبد الله واد منذ الثامنة صباحا بتوقيت السنغال 🇸🇳 المباراة تنطلق في الخامسة بتوقيت السنغال، السابعة بتوقيت مصر ⏰pic.twitter.com/Bd3friEvqY — FilGoal (@FilGoal) March 29, 2022

من جهتها، دعت نيني فاتوماتا تال، وزيرة الشباب، الجماهير إلى الانضباط وتجنب الهياج.

وقالت في تصريحات لراديو أر اف ام: "أناشد الجماهير بالهدوء فيما يتعلق بالتعامل مع البنية التحتية المتمثلة في الاستاد الجديد".

وأضافت "قطعنا شوطا طويلا ويجب ألا نقوم بأفعال من شأنها أن تعرضنا لعقوبات دولية".

وتابعت "يجب أن نكون قدوة حسنة. يجب أن نفعل كل شيء ونحن نفكر في اللعب النظيف والانضباط"

وأتمت "أدعو الشباب السنغالي إلى إظهار السلوك المتحضر، يجب أن ندعم منتخب بلادنا بشكل كبير".

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ويلعب اللقاء اليوم الثلاثاء في السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب عبد الله واد في داكار

ويذاع اللقاء عبر أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كلا من:

مدحت شلبي - أون تايم سبورتس 1 - القناة الصوتية الأولى

حاتم بطيشة - أون تايم سبورتس 1 - القناة الصوتية الثانية

محمد الكواليني - أون تايم سبورتس 2 - القناة الصوتية الأولى

مؤمن حسن - أون تايم سبورتس 2 - القناة الصوتية الثانية

طاقم التحكيم

الحكم: مصطفى غربال

الحكمان المساعدان: عبد الحق التشيالي (مساعد أول) ومقران وقوراري (مساعد ثان)

الحكم الرابع: لحلو بن براهيم

حكم الفيديو: الألماني مارك بروش ويعاونه ماركو فريتز

وكان من المقرر في البداية أن يكون مهدي عبيد الحكم الرابع قبل أن يتم تغييره إلى لحلو بن براهيم.

قائمة مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال - عمر جابر - ياسر إبراهيم - علي جبر - رامي ربيعة - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - مروان حمدي - أحمد سيد "زيزو"

قائمة السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - أليو فاتي "كاسا سبورت السنغالي" - بنجورو كامارا "شارلروا البلجيكي".

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني"- ساليو سيس "نانسي الفرنسي"- كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي"- بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني"- عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي"- عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي"- فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي"- مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي"- مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي"- إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي"- بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي"- كيتا بالدي "كالياري الإيطالي"- حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي"- بولاي ديا "فياريال الإسباني"- فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي"- مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.