راموس يعود لصفوف سان جيرمان بعد شهرين غياب
الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 11:59
كتب : FilGoal
عاد سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان إلى تدريبات فريقه بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.
آخر مباراة لعبها راموس كان ضد ستاد رين في أواخر يناير الماضي.
أوضحت جريدة لو بارزيان الفرنسية أن راموس تدرب بشكل طبيعي مع الفريق وبات جاهزا لخوض المباريات.
أول هذه المباريات قد يكون ضد لوريان يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي.
راموس لم يلعب سوى 5 مباريات فقط مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.
وذلك بعد انضمامه للفريق قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.
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