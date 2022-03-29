مؤتمر كوبر: التأهل على حساب المغرب؟ لا أحد توقع ما حدث لإيطاليا

استشهد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية بإقصاء منتخب مقدونيا الشمالية لنظيره الإيطالي في الصراع على التأهل لكأس العالم في إشارة إلى قدرة فريقه على تحقيق مفاجأة مدوية بعبور المغرب.

منتخب الكونغو الديمقراطية يحل ضيفا على المغرب في إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 يوم الثلاثاء بعدما تعادل معه 1-1 في كينشاسا يوم الجمعة في الذهاب.

وقال كوبر في مؤتمر صحفي نقله موقع البطولة المغربي: "من الصعب توقع كل شيء في كرة القدم. قد يعتقد المرء أنه يسيطر على زمام الأمور، لكن الواقع مختلف وتحدث فيه أشياء غير متوقعة".

وأضاف "هذا ما حدث لمنتخب إيطاليا. لا أحد كان يعتقد بأنه سيكون خارج المونديال".

منتخب مقدونيا الشمالية صعق منتخب إيطاليا بهدف وتأهل لنهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

وأكمل المدرب الأرجنتيني "كل شيء وارد في كرة القدم. هناك تفاصيل صغيرة وأمور أخرى قد تبدو ضئيلة لكنها تؤثر على النتيجة النهائية".

وواصل "من يقوم بعمله على أكمل وجه في الملعب هو من سيفوز، لكن أحيانا لا تكون النهاية سعيدة بالنسبة للفريق الأفضل".

وتابع مدرب منتخب مصر السابق "أحترم المنتخب المغربي لكننا لعبنا أفضل منه في كينشاسا، والنتيجة تبقى هي الأهم".

ويرى أن "الحضور الجماهيري الكبير يساعد أصحاب الأرض على تحقيق الفوز وأحيانا يحدث العكس".

واستمر "ستكون مباراة صعبة على كلا الفريقين، ولن تكون سهلة على أحد. الضغط سيكون عاليًا بالنسبة لكلا الطرفين".

وأتم "لعبنا بشكل جيد في المباراة الأولى، ولا نفكر في القيام بعدة تغييرات لمجرد أننا سنخوض الإياب في ملعب الفريق المنافس".

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في مباراة الذهاب، افتتح منتخب الكونغو أهداف المباراة في الدقيقة 12 بتسديدة من يواني ويسا.

فيما أدرك طارق تيسودالي التعادل للمغرب بتسديدة قوية في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار ريان مايي لاعب المغرب لركلة جزاء في الدقيقة 55.

كما طُرد من الكونغو جلودي نجوندا في الدقيقة 86 بعد حصوله على إنذارين.

ويلتقي المنتخبان في المغرب في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج منتخب المغرب للتعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما منتخب الكونغو فأصبح لزاما عليه الفوز في المغرب للتأهل أو التعادل بالنتيجة ذاتها للذهاب لوقت إضافي.

وسبق لمنتخب الكونغو الديمقراطية التأهل للمونديال مرة وحيدة من قبل وكان ذلك في نسخة عام 1974.

وتنتهي تصفيات إفريقيا يوم الثلاثاء والتي ستؤهل 5 فرق لكأس العالم.

وانتهت مباريات الذهاب الأخرى بفوز الجزائر على مضيفتها الكاميرون بهدف وانتصرت تونس على مضيفتها مالي بهدف.

وتعادلت غانا بدون أهداف أمام ضيفتها نيجيريا، بينما فازت مصر على ضيفتها السنغال بهدف.