وفاة حارس سيركل بروج بعد صراع مع المرض

توفي ميجيل فان دام حارس مرمى سيركل بروج البلجيكي عن عمر يناهز 28 عاما بعد صراع مع المرض.

فان دام كان قد تم تشخيص إصابته بسرطان الدم لأول مرة خلال فحص طبي في 2016 وحاول أن يقاوم المرض بشكل متقطع خلال السنوات الماضية.

الحارس البلجيكي كان قد شفي مرتين من المرض قبل أن يعلن عودته للإصابه به خلال 2020 مشدا على أن تلك المرة لا يمكن علاجه.

وفقا لصحيفة سبورزا البلجيكية فإن الحارس البلجيكي كان قد عرف بأمر عدم وجود علاج لمرضه عقب يومين فقط من اكتشاف حمل زوجته التي وضعت فتاة خلال العام الحالي.

وأعلن سيركل بروج عن وفاة اللاعب صباح اليوم في بيان رسمي وجاء كالآتي:

ببالغ الحزن أن صديقنا وزميلنا ميجيل فان دام قد خاض معركته الطويلة والغير عادلة ضد اللوكيميا، الكلمات لا تكفي لوصف ما نشعر به على الرغم من أننا كنا نعلم أن الأمور لم تسر على ما يرام لفترة من الوقت".

"اليوم صعب للغاية لأنه يقارب إتمام النادي لعامه الـ 123، تتجه أفكارنا في المقام الأول إلى زوجته كيانا وابنته كاميل ووالدي ميجيل وأخته فرانشيسكا وأيضا لأصدقائه وعائلته".

فان دام خاض 44 مباراة مع سيركل بروج خلال مسيرته وتمكن خلالهم من الحفاظ على شباكه نظيفه في 12 مباراة.