وفاة حارس سيركل بروج بعد صراع مع المرض

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

ميجيل فان دام

توفي ميجيل فان دام حارس مرمى سيركل بروج البلجيكي عن عمر يناهز 28 عاما بعد صراع مع المرض.

فان دام كان قد تم تشخيص إصابته بسرطان الدم لأول مرة خلال فحص طبي في 2016 وحاول أن يقاوم المرض بشكل متقطع خلال السنوات الماضية.

الحارس البلجيكي كان قد شفي مرتين من المرض قبل أن يعلن عودته للإصابه به خلال 2020 مشدا على أن تلك المرة لا يمكن علاجه.

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وفقا لصحيفة سبورزا البلجيكية فإن الحارس البلجيكي كان قد عرف بأمر عدم وجود علاج لمرضه عقب يومين فقط من اكتشاف حمل زوجته التي وضعت فتاة خلال العام الحالي.

Miguel Van Damme nie żyje. Bramkarz Cercle Brugge zmagał się z białaczką | Transfery.info

وأعلن سيركل بروج عن وفاة اللاعب صباح اليوم في بيان رسمي وجاء كالآتي:

ببالغ الحزن أن صديقنا وزميلنا ميجيل فان دام قد خاض معركته الطويلة والغير عادلة ضد اللوكيميا، الكلمات لا تكفي لوصف ما نشعر به على الرغم من أننا كنا نعلم أن الأمور لم تسر على ما يرام لفترة من الوقت".

"اليوم صعب للغاية لأنه يقارب إتمام النادي لعامه الـ 123، تتجه أفكارنا في المقام الأول إلى زوجته كيانا وابنته كاميل ووالدي ميجيل وأخته فرانشيسكا وأيضا لأصدقائه وعائلته".

فان دام خاض 44 مباراة مع سيركل بروج خلال مسيرته وتمكن خلالهم من الحفاظ على شباكه نظيفه في 12 مباراة.

ميجيل فان دام سيركل بروج
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