مواعيد مباريات اليوم 29 مارس 2022.. مواجهات حاسمة للعرب
الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 10:32
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباريات إياب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
وييلتقي منتخب مصر مع السنغال في تمام الساعة 7:00 وتنقل المباراة عبر أون تايم سبورت 1 و2.
ويلعب منتخب الجزائر ضد الكاميرون الساعة 9:30 مساء (ssc sport 5).
ويستضيف منتخب تونس فريق مالي في تمام الساعة 9:30 مساء (ssc sport 6).
ويلعب منتخب المغرب مع الكونغو الديموقراطية الساعة 9:30 مساء (ssc sport 4).
وفي آسيا يلعب منتخب العراق مباراة مصيرية أمام سوريا في تمام الساعة 6:00 مساء (ssc sport 7).
كما يلعب منتخب الإمارات في مواجهة صعبة مع كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:45 مساء (ssc sport5).
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