مواعيد مباريات اليوم 29 مارس 2022.. مواجهات حاسمة للعرب

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 10:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تقام اليوم مباريات إياب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وييلتقي منتخب مصر مع السنغال في تمام الساعة 7:00 وتنقل المباراة عبر أون تايم سبورت 1 و2.

ويلعب منتخب الجزائر ضد الكاميرون الساعة 9:30 مساء (ssc sport 5).

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ويستضيف منتخب تونس فريق مالي في تمام الساعة 9:30 مساء (ssc sport 6).

ويلعب منتخب المغرب مع الكونغو الديموقراطية الساعة 9:30 مساء (ssc sport 4).

وفي آسيا يلعب منتخب العراق مباراة مصيرية أمام سوريا في تمام الساعة 6:00 مساء (ssc sport 7).

كما يلعب منتخب الإمارات في مواجهة صعبة مع كوريا الجنوبية في تمام الساعة 3:45 مساء (ssc sport5).

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

تصفيات كأس العالم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مصر
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