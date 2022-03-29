بعد مباراة ماراثونية.. بواليا يسجل ويصنع ويتوج بـ "كأس Ooredoo القطرية" برفقة السيلية

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 00:29

كتب : FilGoal

والتر بواليا

توج السيلية بكأس Ooredoo القطرية بعد الفوز في المباراة النهائية على الوكرة بخمسة أهداف مقابل أربعة في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد.

وشهدت المباراة مشاركة والتر بواليا المعار من الأهلي إلى السيلية في المباراة بالكامل، وتمكن بواليا من تسجيل الهدف الثالث وصناعة الهدف الرابع.

تقدم الوكرة عن طريق إسماعيل محمود بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الرابعة.

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وتعادل أحمد المنحالي للسيلية في الدقيقة الـ 30 قبل أن يضيف محمد متدثر الهدف الثاني للسيلية بعد خمس دقائق.

وعاد الوكرة للمباراة بهدف التخعادل الذي سجله ناصر اليزيدي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وفي الشوط الثاني ظهر والتر بواليا وسجل الهدف الثالث للسيلية في الدقيقة الـ 51 بعدما اتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بشكل رائعة كرة أرضية على يسار حارس المرمى.

وفي الدقيقة الـ 56 تعادل الوكرة مرة أخرى عن طريق جيلسون دالا، قبل أن يعود بواليا بعد أربع دقائق فقط ليصنع الهدف الرابع للسيلية بتمريرة رائعة نحو زميله ستراندبيرج الذي انفرد وسدد الكرة في الشباك.

وعاد الوركة مرة أخرى لإدراك التعادل عن طريق عميد إبراهامي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 75، قبل أن ينهي إدريس فتوحي الهدف الخامس للسيلية في الدقيقة الـ 98 من الوقت الإضافي بركلة جزاء جديدة.

تتويج السيلية يعد هو الثاني للفريق في تاريخه ببطولة كأس Ooredoo القطرية والثاني على التوالي بعد تحقيقه في الموسم الماضي على حساب الريان.

السيلية الوكرة والتر بواليا كأس Ooredoo القطرية
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