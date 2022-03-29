حوار - لابورتا يكشف تعاقد برشلونة مع لاعبين.. ويتحدث عن إمكانية ضم محمد صلاح

تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة في حوار مطول مع إذاعة راديو كاتالونيا، حول اتمام النادي لصفقتان من أجل تدعيم الفريق في الموسم المقبل.

كما تحدث عن إمكانية انضمام محمد صلاح وليفاندوفسكي لبرشلونة.

وجاء حوار لابورتا كالآتي

"قد تقام حفلات على ملعب كامب نو لم لا؟ أحد شروط العقد كانت تسمية الملعب باسم "سبوتيفاي كامب نو"، الاسم السابق أعجنبي أكثر ولكن الاتفاق كان جيد جدا".

"نحن نبحث عن عقود رعاية أخرى ولدينا 6 مقترحات من أجل أكمام القميص".

"نخطط لننتهي من تطوير كامب نو في 2025 وسأفعل ما بوسعي لجعل ذلك حقيقيا ولدينا الرغبة والإمكانيات لفعلها لكننا نريد إدارة تراثنا بشكل جيد، كم عدد السنوات التي مرت منذ اندلاع حرب في أوروبا؟ ولكن نحن متفائلون ولدينا اتفاق مع جولدمان ساكس".

"برشلونة هو منزل ميسي وأتمنى أن يكون هو الذي يفتتح كامب نو الجديد، العلاقة أصبحت أقل مرونة معه وهو يلعب حاليا مع باريس سان جيرمان ولكن بالنسبة لي لم يكن الأمر سهلا كنت سأحب أن تكون الأشياء مختلفة ولكن لم أستطتع تعريض المؤسسة لمخاطر أكثر وعتقد أننا فعلنا ما كان علينا فعله".

"إمكانية عودة ميسي؟ لم أتلقى أي رسالة من ليو أو من عائلته في هذا الاتجاه ولا نفكر في عوجته نحن نبني فريقا شابا يبدأ العمل، هو أفضل لاعب في العالم ولكن لا نفكر في عودته ولا ننظر إلى الوراء".

"السوبر ليج؟ لدي علاقة ودية مع فلورينتينو بيريز والآن أراه أكثر بسبب قضية السوبر ليج، المشروعه في الملعب وسيكون له شكل منافسة جذابة للغاية وقد يتطور دوري الأبطال، اعتقد بإننا سننهي هذا الأمر بحوار مع الاتحاد الأوروبي أريد أن أفعل ذلك بتلك الطريقة، لا يمكننا السماح لأندية مثل برشلونة أو ريال مدريد أو يوفنتوس بمواجهة صعوبة في المنافسة لأن فرق أخرى تخالف القواعد، من أجل بقاء الأندية التاريخية يجب أن نفعل ذلك".

"ديمبيلي؟ لقد قدمنا له عرضا ولم يقبله، نحن نحبه ونراه لاعبا جيدا وإذا توصلنا إلى اتفاق سيكون ضمن حدور الرواتب التي وضعناها، أقولها باحترام ولكن الوكلاء لديهم صندوق من المفاجآت يمكن أن يصيبنا بالدوار أحيانا".

"هالاند أم مبابي؟ من يوضح بأنه يريد اللعب لبرشلونة ويأتي إلى هنا، إلى اليوم لم يقم أحد منهم بنقل ذلك إلي وما تلقيته هو ظروف اقتصادية لن نقبلها تحت أي ظرف من الظروف".

"صلاح أم ليفاندوفسكي؟ إنهم لاعبون رائعون، كل لاعبي كرة القدم الجيدون يريدون الانضمام إلى برشلونة ولكن لا أستطيع أن أقول إذا كنا نفاوض أحد منهم أم لا، لأنهم في النادي يخبرونني بأنني أخلق المشكلات في التفاوض، لذا لا تجعل الأمر صعبا علي".

"لقد أتممنا صفقتين للموسم المقبل، أحدهما قلب دفاع والآخر لاعب وسط ولكن لن أفصح عنهم حاليا، ومن ناحية أخرى لدينا تقارير جيدة جدا عن رافينيا وديكو(وكيله) يعطينا التفاصيل حتى لا نرتكب أخطاء وساعدنا كثيرا في بعض الأحيان".

وتشير التقارير إلى أن لاعب الوسط الذي يتحدث عنه لابورتا في حواره هو فرانك كيسي لاعب ميلان.