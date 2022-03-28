مؤتمر سونج: أنا مدين لمنتخب الكاميرون بالتأهل لكأس العالم

الإثنين، 28 مارس 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

ريجوبر سونج - المدير الفني لـ الكاميرون

شدد ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون على ضرورة المضي قدما من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022 عندما يلعب الأسود ضد الجزائر.

واقتنص منتخب الجزائر فوزا ثمينا من أرض الكاميرون يوم الجمعة بهدف إسلام سليماني.

وقال سونج في المؤتمر الصحفي على هامش اللقاء "نحن رياضيون، علينا المضي قدما والتكيف مع الظروف، واجهنا فريفا جيدا، لقد دافعوا بشكل جيد".

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وأضاف "أبو بكر الأفضل في الفريق، لقد تعرض لإصابة بسيطة على هامش التدريب، اعتقد أنه سيكون في الملعب".

وتابع "سوف نتكيف مع المناخ والظروف، لا اعتقد أن المطر سيمعنا من اللعب، كل شيء ممكن في كرة القدم".

واستمر "لم أكن على رأس الفريق منذ مدة طويلة، لكني مدين لبلدي بكل شيء، وأريد الفوز والتأهل غدا".

واختتم "لست بلماضي لأقول كيف ستلعب الجزائر، فقط هو يعلم، ما أريد فعله هو الفوز في مباراة الإياب".

ويستعد رفاق محرز لاستضافة مباراة الإياب مساء اليوم الثلاثاء، والتعادل ضد الأسود يكفيهم لحجز تذكرة السفر إلى قطر.

وتولى سونج المهمة خلفا للبرتغالي توني كونسيساو بعد احتلال المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون.

وكان منتخب الكاميرون قد خسر في مباراة نصف النهائي أمام مصر بركلات الترجيح، ليهزم بوركينا فاسو بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

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