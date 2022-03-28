خبر في الجول - وصايا كيروش الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة مصر والسنغال الحاسمة للصعود لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وفاز منتخب مصر ذهابا بهدف دون رد سجله ساليو سيس بالخطأ في مرماه.

وقدم البرتغالي كارلوس كيروش وصاياه الأخيرة للاعبي المنتخب قبل مواجهة السنغال.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن المدرب البرتغالي عقد محاضرة مع اللاعبين للوقوف علي خطة مباراة الغد أمام السنغال وتأكيد أدوار اللاعبين داخل الملعب مع رغبة كيروش في منح بغض اللاعبين أدوارا إضافية غدا كما اعتاد.





















وقام كيروش بعرض لقطات من مباراة الذهاب في وجود اللاعبين وشرح بعض الأخطاء التى وقعوا فيها من أجل تداركها.

وواصل محمد صلاح قائد الفراعنة جلساته وحديثه مع اللاعبين لتحفيزهم علي الوصول للهدف المنشود وجاءت كلمات صلاح بأغلبية اللاعبين خلال حديثهم بضرورة التسجيل أمام السنغال وتحقيق الفوز غدا.

ويلعب اللقاء يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري في السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب عبد الله واد في داكار

ويذاع اللقاء عبر أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كلا من:

مدحت شلبي - أون تايم سبورتس 1 - القناة الصوتية الأولى

حاتم بطيشة - أون تايم سبورتس 1 - القناة الصوتية الثانية

محمد الكواليني - أون تايم سبورتس 2 - القناة الصوتية الأولى

مؤمن حسن - أون تايم سبورتس 2 - القناة الصوتية الثانية

طاقم التحكيم

الحكم: مصطفى غربال

الحكمان المساعدان: عبد الحق التشيالي (مساعد أول) ومقران وقوراري (مساعد ثان)

الحكم الرابع: لحلو بن براهيم

حكم الفيديو: الألماني مارك بروش ويعاونه ماركو فريتز

وكان من المقرر في البداية أن يكون مهدي عبيد الحكم الرابع قبل أن يتم تغييره إلى لحلو بن براهيم.

قائمة مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال - عمر جابر - ياسر إبراهيم - علي جبر - رامي ربيعة - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - مروان حمدي - أحمد سيد "زيزو"

قائمة السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - أليو فاتي "كاسا سبورت السنغالي" - بنجورو كامارا "شارلروا البلجيكي".

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني"- ساليو سيس "نانسي الفرنسي"- كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي"- بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني"- عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي"- عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي"- فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي"- مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي"- مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي"- إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي"- بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي"- كيتا بالدي "كالياري الإيطالي"- حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي"- بولاي ديا "فياريال الإسباني"- فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي"- مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.