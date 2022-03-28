بيدري: لا أرى نفسي قائد في الملعب.. ولهذا حصلت على رقم 10

الإثنين، 28 مارس 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

بيدري جونزاليس

شدد بيدري لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا بأنه لا يرى نفسه كقائد لأي فريق.

بيدري

النادي : برشلونة

إسبانيا

ويلتقي منتخب إسبانيا وديا مع أيسلندا غدا الثلاثاء على ملعب ريازور في إسبانيا.

وقال بيدري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "آخذ أمر جملي للرقم 10 بهدوء شديد لأنني لابد أن أخفف من الضغوطات على نفسي وأن أرى الفريق أهم من اللاعب".

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واستمر "كل شيء سار بسرعة كبيرة، قبل عامين كنت لاعبا في صفوف لاس بالماس والآن أنا ألعب مع إسبانيا وبرشلونة".

وأكمل "في المنتخب يعطوك الحرية في اختيار رقمك حسب عدد مشاركاتك، لقد رأيت الرقم خاليا وأنا أحبه".

وتابع "ليس لدي الصفات لأكون لاعب يفضله الآخرون في الملعب ولا أرى نفسي قائد لأي شيء لأن المجموعة تعتمد على كوننا جميعا متحدين وهذا هو الأهم".

وأضاف "لويس إنريكي يعني الكثير للمجموعة واعتقد أنه يساعدنا كثيرا وأتمنى أن يستمر لفترة طويلة من أجل بناء فريق جيد".

وأتم "مقارتني أنا وجافي بإنييستا وتشافي؟ أتمنى ذلك لأنه يعني أنك تقوم بعمل جيد ولكن من الصعب تقديم ما قدموه، لدي علاقة رائعة معه وأقدره كثيرا وأرى بأن لديه إمكانيات رائعة".

وحصل اللاعب صاحب الـ 19 عاما على رقم 10 في منتخب إسبانيا خلال المعسكر الحالي للفريق لأول مرة.

وخاض بيدري 11 مباراة بقميص منتخب إسبانيا وتمكن خلالهم من صنع هدفا واحد.

بيدري إسبانيا
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