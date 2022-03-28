استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد الكاس.. قائمة مختلفة

الإثنين، 28 مارس 2022 - 23:19

كتب : هاني العوضي

اختيارات أحمد الكاس لـ الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك أحمد الكاس نجم مصر والزمالك والأوليمبي السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

1- محمد صلاح

2- محمود الخطيب

3- حسام حسن

4- طاهر أبو زيد

5- فاروق جعفر

6- أمين رشدي

أي اختيارات بعد أول 5 لا تحصل على نقاط وتكون بناء على طلب النجم المشارك في الاستفتاء.

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

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الأفضل في تاريخ مصر استفتاء الأفضل أحمد الكاس
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