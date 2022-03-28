اجتماع طبي لـ أحمد حجازي في ألمانيا قبل عودته للتدريبات
الإثنين، 28 مارس 2022 - 22:41
كتب : FilGoal
أعلن نادي اتحاد جدة في بيان رسمي سفر أحمد حجازي لاعب الفريق ومنتخب مصر إلى ألمانيا برفقة الطبيب الإسباني إيفان مارتينيز غدا الثلاثاء.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
وأشار النادي في بيانه إلى أن مارتينيز هو الطبيب الذي قد أشرف على البرنامج العلاجي لحجازي في المرحلتين الماضيتين.
وسيضع مارتينيز برنامج علاجي من أجل تحديد وعلاج اللاعب خلال الفترة المقبلة قبل التحاقه بتدريبات الفريق الجماعية.
ويغيب حجازي عن الملاعب منذ شهر يناير الماضي بعدما تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.
وشارك حجازي مع اتحاد جدة منذ بداية الموسم الحالي في 14 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وساهم في الحفاظ على الشباك نظفية في 5 مباريات.
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