مؤتمر بلماضي: لم نتأهل بعد.. وأتمنى أن يكون بن رحمة إضافة قوية لنا

الإثنين، 28 مارس 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

جمال بلماضي الجزائر أمم إفريقيا

شدد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن فريقه لم يحسم بعد تأهله لكأس العالم 2022.

منتخب محاربي الصحراء اقتنص فوزا ثمينا من أرض الكاميرون يوم الجمعة بهدف إسلام سليماني جعله قاب قوسين أو أدنى من المونديال.

ويستعد رفاق محرز لاستضافة مباراة الإياب يوم الثلاثاء والتعادل ضد الأسود يكفيهم لحجز تذكرة السفر إلى قطر.

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وقال جمال بلماضي في المؤتمر الصحفي: "عندما يكون لديك مباراة بتلك الأهمية، ليس عليك سوى الاستعداد الجيد فقط".

وأضاف "خرجنا من مباراة الذهاب بنفسية عالية، وهذا يساعدنا على التعافي بسهولة أكبر لكننا لم نحسم التأهل بعد، وعلينا التركيز في المباراة الثانية".

وعلق على غياب رامي بن سبعيني قائلا "نعرف قيمته ونعلم كم هو مهم للفريق، لكن آمل أن يكون بديله على قدر المسؤولية".

ويغيب رامي بن سبعيني عن مباراة الإياب بعد أن تلقى بطاقة صفراء في مباراة الذهاب بسبب تراكم البطاقات.

وتابع عن استدعاء سعيد بن رحمة "سعيد كانت في خططي وبعد غياب رامي قررنا تعزيز هجومنا".

وقرر جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر استدعاء سعيد بن رحمة جناح وست هام يونايتد للمشاركة في لقاء الكاميرون يوم الثلاثاء.

وتطرق للحديث عن منتخب الكاميرون، إذ قال "هناك الكثير من الأمور التي يجب الخوف منها في منتخب الكاميرون بالطبع، نحن نعرف قوتهم الهجومية وكم هم جيدون في الركلات الثابتة".

واختتم "الدعم من المشجعين هو ما نريده، فوق كل شيء نريد أن نجعلهم سعداء".

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