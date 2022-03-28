الزمالك يوافق على المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

الإثنين، 28 مارس 2022 - 22:22

كتب : FilGoal

احتفالات كبيرة في صور تتويج الزمالك بكأس مصر لكرة الطائرة

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على مشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال ببطولة إفريقيا، التي ستقام في الفترة من 8 إلى 18 من مايو 2022 بتونس.

يأتي ذلك في إطار الدعم الكامل من مجلس إدارة الزمالك في مشاركة كل الألعاب الرياضية بالنادي في كافة المحافل الدولية لتمثيل القلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن فريق الطائرة للرجال بالزمالك قد تأهل إلى الدور قبل نهائي لكأس مصر، عقب الفوز على سموحة في دور الثمانية بنتيجة 3-صفر ليقابل الأهلي.

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وكان الزمالك دعم فريق الكرة الطائرة مؤخرا بالتعاقد مع كل من يوسفاني هيرنانديز وجواو رافائيل، ورضا هيكل.

ويقام نصف نهائي الدوري المصري بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل للنهائي، وتقام المباراتين يومي الأربعاء والخميس 30 و31 مارس الجاري بينما اللقاء الفاصل حال الحاجة إليه يقام يوم 1 أبريل.

وضم الزمالك ثنائي محترف وهما الكوبي يوسفاني هيرنانديز، والبرازيلي جواو فيريرا.

الزمالك كرة طائرة
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