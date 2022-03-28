قبل مواجهة نيجيريا الحاسمة - انقطاع الكهرباء عن تدريبات منتخب غانا

شهدت تدريبات منتخب غانا استعدادا لمواجهة نيجيريا حادثا غريبا بانقطاع الأنوار عن الملعب.

ويستعد منتخب غانا لمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وخاض منتخب غانا تدريبه الرئيسي اليوم على ملعب أبوجا الذي ستقام عليه المباراة يوم الغد.

وظهر مقطع فيديو للاعبي غانا وهم يقفون في ملعب المباراة وتظهر أضواء الملعب وهي منقطعة مما استعدى إيقاف التدريبات وتجمع اللاعبين حول بعضهم.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب كيب كوست سبورت في غانا.

ويحتاج منتخب غانا للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل أو أي تعادل أكبر من التعادل السلبي، بينما يحتاج منتخب نيجيريا إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى كأس العالم.