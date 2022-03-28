قبل مواجهة نيجيريا الحاسمة - انقطاع الكهرباء عن تدريبات منتخب غانا

الإثنين، 28 مارس 2022 - 21:59

كتب : FilGoal

احتفال أندري أيو بهدف غانا الأول في شباك الجابون

شهدت تدريبات منتخب غانا استعدادا لمواجهة نيجيريا حادثا غريبا بانقطاع الأنوار عن الملعب.

ويستعد منتخب غانا لمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وخاض منتخب غانا تدريبه الرئيسي اليوم على ملعب أبوجا الذي ستقام عليه المباراة يوم الغد.

أخبار متعلقة
تصفيات كأس العالم - مصر تسعى لكسر سلسلة سلبية تاريخية أمام السنغال مؤتمر خليلوزيتش: أتمنى أن أهدي المغرب التأهل لكأس العالم في مباراة تاريخية كرة سلة - الجزيرة يعبر سبورتنج ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر ميرور: الاتحاد الهولندي يخطط لإقناع جوارديولا بتدريب المنتخب

وظهر مقطع فيديو للاعبي غانا وهم يقفون في ملعب المباراة وتظهر أضواء الملعب وهي منقطعة مما استعدى إيقاف التدريبات وتجمع اللاعبين حول بعضهم.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بدون أهداف على ملعب كيب كوست سبورت في غانا.

ويحتاج منتخب غانا للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل أو أي تعادل أكبر من التعادل السلبي، بينما يحتاج منتخب نيجيريا إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى كأس العالم.

غانا ، نيجيريا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
مؤتمر بلماضي: لم نتأهل بعد.. وأتمنى أن يكون بن رحمة يكون إضافة قوية لنا مؤتمر خليلوزيتش: أتمنى أن أهدي المغرب التأهل لكأس العالم في مباراة تاريخية كورييري ديلو سبورت: ثلاثي إيطاليا يتجه للاعتزال دوليا مدرب النمسا يستقيل من منصبه بعد الفشل في التأهل للمونديال بنعطية: حاولت التوسط لحل خلاف زياش وخليلوزيتش دون جدوى بن رحمة ينضم لمنتخب الجزائر قبل 31 ساعة من لقاء الكاميرون مدافع تونس جاهز لمواجهة الإياب ضد مالي مدرب الأرجنتين يوجه نصيحة للجماهير بعد تلميح ميسي بالاعتزال دوليا
أخر الأخبار
اجتماع طبي لـ أحمد حجازي في ألمانيا قبل عودته للتدريبات 38 دقيقة | السعودية
مؤتمر بلماضي: لم نتأهل بعد.. وأتمنى أن يكون بن رحمة يكون إضافة قوية لنا 43 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الزمالك يوافق على المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة 57 دقيقة | مصر
قبل مواجهة نيجيريا الحاسمة - انقطاع الكهرباء عن تدريبات منتخب غانا ساعة | تصفيات كأس العالم
كرة سلة - الجزيرة يعبر سبورتنج ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر ساعة | رياضات أخرى
تصفيات كأس العالم - مصر تسعى لكسر سلسلة سلبية تاريخية أمام السنغال ساعة | حلم المونديال
ميرور: الاتحاد الهولندي يخطط لإقناع جوارديولا بتدريب المنتخب ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر خليلوزيتش: أتمنى أن أهدي المغرب التأهل لكأس العالم في مباراة تاريخية ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 3 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 4 استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الله السعيد.. ثلاثي من الجيل الذهبي