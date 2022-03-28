كرة سلة - الجزيرة يعبر سبورتنج ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر
الإثنين، 28 مارس 2022 - 21:39
كتب : FilGoal
حسم نادي الجزيرة تأهله لـ نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد الفوز على سبورتنج.
وفاز الجزيرة في المواجهة الرابعة للسلسلة بنتيجة 71-58 ليحسمها لصالحه بنتيجة 3-1.
وضرب الجزيرة موعدا مع الأهلي في نصف النهائي.
وفاز الأهلي في وقت سابق على مصر للتأمين بثلاث مباريات دون رد.
ويلعب الزمالك في نصف النهائي الآخر مع الاتحاد بعد فوز الأول على المصرية للاتصالات 3-1 والثاني على سموحة 3-0.
تقام مباريات دور قبل النهائي في أيام 22 و24 و26 و28 و30 أبريل، في صالة برج العرب بالإسكندرية.
ويلعب الدور النهائي أيام 8 و10 و12 و14 و16 مايو، على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.
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