تصفيات كأس العالم - مصر تسعى لكسر سلسلة سلبية تاريخية أمام السنغال

الإثنين، 28 مارس 2022 - 21:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح أثناء التسديد في شباك السنغال والهدف الأول

تتجه الأنظار غدا الثلاثاء نحو ملعب عبد الله وادر في داكار بالسنغال مسرح مواجهة أسود التيرانجا مع مصر لحسم الصعود لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وفاز منتخب مصر ذهابا بهدف دون رد على إستاد القاهرة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب عبد الله واد في داكار في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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وسيحاول الفراعنة كسر عقدة اللعب في السنغال طوال تاريخهم.

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ولعب المنتخب المصري خمس مباريات من قبل على الأراضي السنغالية دون أن يسجل أي هدف هناك.

تعادل المنتخب المصري سلبيا مع السنغال في تصفيات أمم إفريقيا 1998، في 25 يناير 1997.

وتكررت نفس النتيجة في 9 يوليو 2000 في تصفيات أمم إفريقيا.

وخسر الفراعنة بهدفين دون رد أمام السنغال في 5 سبتمبر 2014 لحساب تصفيات أمم إفريقيا أيضا.

ولعب المنتخب المصري مباراتين في أمم إفريقيا 1992 في السنغال وخسر كلا المباراتين بهدف دون رد أمام غانا وزامبيا.

وسيكون التعادل السلبي كافيا للمنتخب المصري للوصول لـ كأس العالم.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

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