مؤتمر خليلوزيتش: أتمنى أن أهدي المغرب التأهل لكأس العالم في مباراة تاريخية

الإثنين، 28 مارس 2022 - 21:30

كتب : FilGoal

وحيد خليلوزيتش - مصطفى حجي - المغرب

تمنى وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب تأهل فريقه لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية.

وقال خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا يوجد لدي 11 لاعبا أساسيا، لدي 22 لاعبا في القائمة أعتمد عليهم جميعا، وقد تحدث بعض الأمور مثل الإصابات المفاجئة التي تغير من تفكير المدرب".

وأضاف "بالتأكيد المباراة ستكون صعبة ودرسنا الكونغو جيدا والمواجهة ستكون قوية، ولكن حضور الجمهور سيمنح اللاعبين ثقة كبيرة ويجعلون يلعبون بتحرر أكثر".

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وشدد "أتمنى أن أهديكم التأهل لكأس العالم في مباراة تاريخية".

وأتم تصريحاته "سأتحدث مع بعض اللاعبين الذين لن يشاركوا في المباراة لأنهم سيشعرون بالحزن وهذا أمر طبيعي لأنها مواجهة مهمة والكل يريد أن يلعب، لذلك دور المدرب هنا سيكون مهم للغاية".

وتعادل منتخب المغرب في مباراة الذهاب ضد الكونغو بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة العودة مساء غدا الثلاثاء بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

المغرب الكونغو تصفيات كأس العالم
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