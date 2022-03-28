مصطفى غربال حكم موقعة داكار- فأل حسن على السنغال.. وتجربة جديدة مع مصر

مواجهة حاسمة تنتظر الفراعنة أمام السغال على ملعب عبد الله واد في داكار لحسم بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وفاز المنتخب المصري ذهابا بهدف دون رد سجله ساليو سيس بالخطأ في مرماه.

وتم الإعلان في وقت سابق عن طاقم تحكيم المباراة، وجاء كالتالي:

الحكم: مصطفى غربال

الحكمان المساعدان: عبد الحق التشيالي (مساعد أول) ومقران وقوراري (مساعد ثان)

الحكم الرابع: لحلو بن براهيم

حكم الفيديو: الألماني مارك بروش ويعاونه ماركو فريتز

ولم يسبق لـ مصطفى غربال أن أدار أي مباراة من قبل لمنتخب مصر.

وسبق لـ مصطفى غربال أن أدار ثلاث مباريات من قبل لـ منتخب السنغال انتهت جميعها بفوز أسود التيرانجا.

وجاءت نتيجة المباريات كالتالي:

1-0 على السودان 2018 في تصفيات أمم إفريقيا

1-0 على أوغندا في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2019

1-0 على بنين في ربع نهائي أمم إفريقيا 2019

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.