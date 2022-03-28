إيهاب جلال: لافيينا فريق جيد ومنظم.. وكان هناك تخوف من مفاجآت الكأس

شدد إيهاب جلال مدرب بيراميدز على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على لافيينا في كأس مصر، مشيرا إلى أن الأداء ليس مهما في مباريات الكؤوس.

وحقق بيراميدز الفوز على لافيينا بهدف دون مقابل على ملعب الدفاع الجوي في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وقال جلال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفوز على لافيينا كان مهما جدا لأنه ضمن التأهل أمام فريق صعب ومنظم وقدم مباراة جيدة جدا".

وتابع "بطولة كأس مصر تحمل العديد من المفاجآت وكان هناك تخوف من تكرار الأمر وبالتالي لعب بيراميدز بكل قوة وجدية ونجح في تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ 16 وهو أمر مهم للغاية".

وأضاف "الفريق مر بفترة من ضغط المباريات محليا وقاريا وبالتالي كان هناك هدف من الجهاز الفني لإشراك أكثر من لاعب وإجراء تعديلات في التشكيل للخروج من الضغوط وهو ما حددث بالفعل".

كما تحدث أحمد سامي محرز هدف فريقه الوحيد في المباراة قائلا: "سعيد بالفوز على فريق قوي ومنظم والجميع كان يتوقع صعوبة المباراة".

واستمر "الفوز هو الأهم في مباريات الكأس خاصة وأن البطولة تحمل العديد من المفاجآت وبالتالي كان لابد من الفوز والتأهل للدور المقبل وحاليا التركيز مهم لما هو قادم من مواجهات قارية ومحلية".

وأتم "الفريق لعب مباراة جيدة إلى حد كبير في ظل التوقف الدولي الحالي وكان لابد من تحقيق الفوز حتى يعود النادي لمواصلة مسيرته في جميع البطولات في ظل رغبته في التتويج بالألقاب التي يشارك بها في الموسم الحالي".

ويخوض بيراميدزو مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام أهلي بني غازي الليبي على ملعب الدفاع الجوي في إطار استعداداته لمواجهة زاناكو في كأس الكونفدرالية الإفريقية عقب نهاية فترة التوقف الدولي.