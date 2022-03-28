تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي.. اعتماد مديرين الفروع

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم الاثنين في فرع النادي بمدينة نصر، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وخلال الجلسة استعرض المجلس زيارة الخطيب إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، حيث وجه مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى معالي الوزير، بعد اعتماده إضافة مسجد وحمام سباحة جديدين إلى المخطط العام لإنشاءات فرع النادي بالشيخ زايد.

كما تم التصديق خلال الجلسة على توصيات المكتب التنفيذي في اجتماعيه السابقين، مع اعتماد التصور المقدم من لجنة شؤون العاملين فيما يتعلق بهيكلة الجهاز الوظيفي الخاصة بفرع النادي بالتجمع الخامس.

كما قرر المجلس تعيين العميد أحمد النحاس مديرًا لفرع النادي بالتجمع الخامس.

كذلك قرر المجلس تعيين العميد محمود حزين مديرًا لفرع النادي بمدينة نصر وقائمًا بأعمال مدير الأمن لحين تعيين مدير أمن للفرع.

وقرر كذلك المجلس تجديد الثقة في السيدين خالد مرسي مديرًا لمقر النادي بالجزيرة، واللواء خالد عبد الرحمن مديرًا لفرع النادي بالشيخ زايد.

كما قرر المجلس تكليف عمرو ممدوح قائمًا بأعمال مدير مجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر.