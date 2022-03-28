كرة سلة - الزمالك يتخطى الاتصالات ويضرب موعدا مع الاتحاد في نصف نهائي دوري السوبر

حسم الزمالك تأهله لنصف نهائي دوري السوبر المصري للرجال بعد الفوز على المصرية للاتصالات اليوم.

وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 71-67 ليحسم السلسلة لصالحه بنتيجة 3-1 في المباريات.

وبذلك يتأهل الزمالك لمواجهة الاتحاد في نصف النهائي بعد فوزه على سموحة.

وينتظر الأهلي الفائز من الجزيرة وسبورتنج في نصف النهائي.

وتقام مباريات دور قبل النهائي في أيام 22 و24 و26 و28 و30 أبريل، في صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويلعب الدور النهائي أيام 8 و10 و12 و14 و16 مايو، على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

ويشارك الزمالك في بطولة إفريقيا لكرة السلة خلال الفترة من 9 إلى 19 إبريل على صالة حسن مصطفى.