نيمار وسكولز لم يشفعا لـ لافيينا لمفاجأة بيراميدز في كأس مصر

الإثنين، 28 مارس 2022 - 20:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - طلائع الجيش

على الرغم من إطلاق بعض لاعبيه لألقاب لاعبين عالميين مثل نيمار وسكولز وكاميني إلى أن لافيينا لم يتمكن من تحقيق مفاجئة جديدة في كأس مصر.

وفاز بيراميدز على لافيينا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في دور الـ 32 من كأس مصر.

أحرز أحمد سامي هدف بيراميدز الوحيد في المباراة.

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التشكيل

لعب إيهاب جلال المباراة بثلاثي هجومي مكون من محمد صادق ومحمود وادي وفخر الدين بن يوسف، بينما لعب لافيينا بنيمار وسكولز في وسط الملعب.

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بدأت المباراة بشكل هادئ من الطرفين ولكن بيراميدز كان صاحب المبادرة الأولى برأسية من محمود وادي في الدقيقة الـ 26 ولكنها جاءت سهلة في يد كاميني حارس المرمى.

وفي الدقيقة الـ 34 تقدم بيراميدز بالهدف الاول عن طريق أحمد سامي بعد ركلة ركنية نفذت ليمرر فخر الدين بن يوسف الكرة نحو سامي الذي وضعها برأسيه في المرمى مستغلا خروج خاطئ من حارس المرمى.

وكاد محمود صابر أن يضيف الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة الـ 42 بتسديدة قوية ولكنها ارتدت من القائم.

وسيطر بيراميدز على مجريات اللقاء حتى صافرة النهاية ولكن دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى لافيينا.

وسينتظر بيراميدز حتى نهاية مباريات دور الـ 32 لإجراء قرعة جديدة من أجل معرفة خصمه في دور الـ 16.

بيراميدز لافيينا كأس مصر
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