الدرجة الثالثة سيدات - في الجول يكشف تفاصيل الاعتداء على الحكمة ندى عبد ربه

أحداث متوترة شهدتها مباراة اتحاد بسيون والمجد السكندري يوم السبت الماضي في دوري الدرجة الثالثة لـ الكرة النسائية أدت إلى صدور قرارات انضباطية بحق مدرب ولاعبة الأخير.

وقررت إدارة شؤون المسابقات وفقا لتقرير الحكم ندى عبد ربه إيقاف عمرو محسن مدرب المجد وهاجر عبد العظيم لاعبة الفريق 8 أشهر بعد طردهما في المباراة.

وأوضح قرار المسابقات أن السبب هو سلوك المدرب واللاعبة تجاه حكم المباراة.

ويحتل فريق المجد المركز الرابع بينما اتحاد بسيون المركز الخامس في الترتيب، وانتهت المباراة بفوز الأخير على الأول بثلاثة أهداف دون رد ومازال متبقي 5 جولات على انتهاء المسابقة.

وبحسب ما قاله محمد زيادة، المدير الفني لاتحاد بسيون للسيدات لـ FilGoal.com فإن هناك مناقشات في اتحاد كرة القدم حول تأهل أصحاب المركز الثالث والرابع إلى دوري الدرجة الثانية بسبب انسحاب أصحاب المراكز الأولى.

ماذا حدث؟

تواصل FilGoal.com مع أحد الشهود على الحادث الذي كشف تفاصيل الواقعة كاملة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "قبل المباراة دخل عمرو محسن، مدرب المجد إلى غرفة الحكام قبل بداية المباراة وقال للحكمة ندى عبد ربه أريد أن أفوز اليوم حتى أضمن التأهل".

وأضاف "ومع بداية المباراة عندما أشارت الحكمة إلى رمية تماس بدأ مدرب المجد في توجيه الشتائم للحكمة، لتشهر بطاقة صفراء له".

وواصل "ومع احتساب هدف في الدقيقة 18 لصالح اتحاد بسيون، بدأ عمرو محسن توجيه ألفاظ نابية، ثم النزول لأرض الملعب ووجه لها ضربة في الكتف، في تلك اللحظة وجهت له ندى عبد ربه البطاقة الحمراء، وتواصلت الشتائم من جانبه حتى انتهاء الشوط الأول للمباراة، ولم يقتصر على ذلك فقط ودخل عمرو محسن غرفة الحكام في الاستراحة ما بين الشوطين وقام بتكسير بعض الأشياء وواصل توجيه التهديد إلى الحكمة".

وأردف "تصرفت لاعبات المجد على غرار مدربهن ووجهت بعض اللاعبات الإهانة إلى حكمة المباراة، أحدهن كانت هاجر عبد العظيم التي تحصلت على بطاقة حمراء في النهاية بعد أن هددتها بأنها مسجلة خطر وستقوم بإيذائها".

واستمر "ومع نهاية المباراة، توجهت لاعبات المجد رفقة المدرب تجاه الحكمة للاعتداء عليها لولا تدخل لاعبات اتحاد بسيون وتنظيم درع بشري لحمايتها، وانتظرت ندى عبد ربه داخل الغرفة لأكثر من نصف ساعة ثم غادرت من طريق آخر".

ردود أفعال فريق اتحاد بسيون

علق محمد زيادة، المدير الفني لاتحاد بسيون لـ FilGoal.com عن الواقعة: "يجب أن يكون هناك عقوبات رادعة مادية حتى نتجنب حدوث مواقف مشابهة".

وأضاف "هذا ليس الحادث الأول للفريق، من المعروف عن المباريات في ملاعبهم أنك يجب أن تخرج مهزوما أو تموت".

واختتم "رئيس نادي المجد شخص محترم ووصلني معلومات أنه سيتم إلغاء نشاط الكرة النسائية بعد تلك الواقعة، لكن لا أرى أن ذلك عدلا، هناك لاعبات يريدن أن يثبتوا أنفسهن في الفريق".

وتحدث FilGoal.com أيضا مع علاء زقزوق، عضو مجلس إدارة بسيون الذي قال: "دخلت ووجدت الحكمة ندى عبد ربه منهارة من البكاء بعد الإهانات التي تلقتها من جانب لاعبات ومدرب المجد".

وأضاف "لم أشاهد حادث تعدي، لكن سمعت ألفاظا نابية وتهديدات ثقيلة لم أرها من قبل".

وندد بغياب الأمن داخل الملاعب قائلا: "لا يوجد أمن في دوري الكرة النسائية، وتكلمت مع دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة المصري من أجل ذلك".

رد فعل فريق المجد السكندري

وتواصل FilGoal.com مع محمود شيتوس، عضو مجلس إدارة المجد السكندري والمشرف العام على الكرة النسائية على الواقعة: "هذا لم يحدث من قبل، واتخذنا قرار إيقاف عمرو محسن والتخلي عنه، وأصدرنا عقوبة صارمة على اللاعبة هاجر عبد العظيم، أما قرار تجميد الفريق النسائي سنفكر بعد العيد".

وعلق على تصرفات عمرو محسن، المدير الفني للفريق: " من وجهة نظري الحكمة ضعيفة تحكيميا، وبداية الأمر كانت رمية تماس تم احتسابها خطأ وهذا ما أثار غضب عمرو محسن"

واختتم تصريحاته "أفسدت المباراة بأخطائها التحكيمية على مدار المباراة، وكانت المباراة مهمة بالنسبة لنا لضمان مقعد في دوري الدرجة الثانية".