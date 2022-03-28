مؤتمر السنغال - سيسيه: الوقت عدونا الأول أمام مصر.. لست في حاجة لتحفيز اللاعبين

شدد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على أن الوقت هو العدو الأول لفريقه أمام مصر، مشيرا إلى أنه يؤمن بقدرة الأسود على الصعود.

ويلعب منتخب السنغال غدا الثلاثاء مع مصر في إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم بعد فوز الفراعنة بهدف دون رد في الذهاب.

وقال أليو سيسيه في المؤتمر الصحفي: "بعيدا عن عبده ديالو، باقي الفريق جاهز للمواجهة. شاهدنا المباراة السابقة وجاهزون للمواجهة".

وأضاف "يجب أن نكون في أفضل شكل وأن نسجل هدفا واحدا على الأقل. لدينا فرصة لكتابة التاريخ في هذا الملعب الجديد، ليس من المضمون أننا سنسجل الكثير من الأهداف عن طريق زيادة عدد المهاجمين، يجب أن نكون حاسمين أمام المرمى".

وتابع "يجب أن نكون قادرين على دخول المباراة منذ البداية، هناك بعض النقاشات لنحسمها".

واستكمل "لدينا الدفاع وفريق جيد لذلك لا يوجد خوف، الوقت هو عدونا الأول ولكننا لن نتسرع. الهدف الأول هو التسجيل لكي نعادل النتيجة".

وواصل "المباراة الجيدة هي التي تفوز بها، لذلك لا يمكن أن نتحدث أننا لعبنا مباراة جيدة في الذهاب".

وأردف "يجب أن نكون أكثر كفاءة. لعبنا ضدهم في مباراتين، ولم نسجل أي هدف. هدفنا هو تحقيق الفوز في الجزء الثاني من المواجهة".

وشدد "لسنا بحاجة لتحفيز هؤلاء اللاعبين إذا كان الأمر يتعلق بالتأهل إلى كأس العالم. إنهم يملكون الحافز. نحن داخل إطار المنطق حين نقول أننا يمكننا فعلها وأعتقد أننا سنتأهل".

وأتم "أفضل سيناريو بالنسبة لنا هو تسجيل هذا الهدف أمام فريق دفاعي قوي. سنضع عدة سيناريوهات حسب مسار المباراة. أدرب فريقا قويا، نتلقى النقد ونحن معتادون عليه وواثقون".

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.