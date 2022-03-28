تصفيات كأس العالم - موعد مباراة الإياب بين مصر والسنغال.. القنوات الناقلة والمعلق والحكم

الإثنين، 28 مارس 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - الصعود لـ كأس العالم

مباراة حاسمة تنتظر المنتخب المصري بمواجهة السنغال في إياب تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وفاز منتخب مصر في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله ساليو سيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب عبد الله واد في داكار.

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ويلعب اللقاء يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كلا من:

مدحت شلبي - أون تايم سبورتس 1 - القناة الصوتية الأولى

حاتم بطيشة - أون تايم سبورتس 1 - القناة الصوتية الثانية

محمد الكواليني - أون تايم سبورتس 2 - القناة الصوتية الأولى

مؤمن حسن - أون تايم سبورتس 2 - القناة الصوتية الثانية

موعد مباراة مصر والسنغال اليوم في تصفيات كأس العالم - بوابة الأهرام

طاقم التحكيم

الحكم: مصطفى غربال

الحكمان المساعدان: عبد الحق التشيالي (مساعد أول) ومقران وقوراري (مساعد ثان)

الحكم الرابع: لحلو بن براهيم

حكم الفيديو: الألماني مارك بروش ويعاونه ماركو فريتز

وكان من المقرر في البداية أن يكون مهدي عبيد الحكم الرابع قبل أن يتم تغييره إلى لحلو بن براهيم.

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة والتشكيل | المصري اليوم

قائمة مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال - عمر جابر - ياسر إبراهيم - علي جبر - رامي ربيعة - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - مروان حمدي - أحمد سيد "زيزو"

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قائمة السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - أليو فاتي "كاسا سبورت السنغالي" - بنجورو كامارا "شارلروا البلجيكي".

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني"- ساليو سيس "نانسي الفرنسي"- كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي"- بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني"- عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي"- عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي"- فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي"- مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي"- مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي"- إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي"- بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي"- كيتا بالدي "كالياري الإيطالي"- حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي"- بولاي ديا "فياريال الإسباني"- فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي"- مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".

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وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

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